לפני כחודשיים זכה יובל לוי במקום הראשון של העונה השביעית בתוכנית הריאליטי "האח הגדול". היום (ראשון) הוא הגיע למשרדי רשת 13 כדי לאסוף סוף סוף את הצ'ק המכובד.

כזכור, יובל זכה במקום הראשון, כאשר במקום השני זכה ארז איסקוב. איסקוב התמודד עם ערב דרמטי וטרגי במיוחד כאשר סבתו נהרגה בתאונת דרכים באותו לילה, והוא לא ידע זאת עד שיצא מבית האח כמפסיד.

כאמור, היום הגיע יובל לוי למשרדי רשת 13 כדי לאסוף את הצ'ק השמן של מיליון שקלים. בסופו של דבר יישאר לוי עם סכום נמוך יותר ביד, שכן מדובר בסכום לפני מיסים, אבל אין ספק שעדיין מדובר בזכייה חגיגית למדי.

