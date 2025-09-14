גמר האח הגדול 2025 שוב הציב שני קטבים מנוגדים – הרעש והסערה מול הרגישות והאנושיות. כמו בעונות קודמות, הקהל הישראלי מצא עצמו מפוצל: בין מי ש”עשה את העונה” לבין מי שמייצג לב וערכים. בסוף, יובל לוי ניצח, והוכיח שהצופים עדיין צמאים לטוב גם בתוך כל הכאוס

עונת 2025 של האח הגדול הייתה אחת החזקות והמרגשות בשנים האחרונות – רייטינג מטורף, דיירי כניסה שנייה שטלטלו את הבית, ורגעים בלתי נשכחים של ריבים, סערות, וגם לא מעט צחוקים ורגעי אנושיות קטנים שגרמו לנו להרגיש חלק מהמסע.

הרעש מול הרגישות

ובגמר הגדול, כמו תמיד, נותרו שני טיפוסים שכל אחד מהם מייצג קצה אחר: יובל לוי מול ארז איסקוב.

ארז איסקוב – הכריזמטי והדומיננטי, זה שעורר סערות, הצית אש והצליח לגרום לכולם לדבר עליו. במובן מסוים – הוא "עשה את העונה". ויובל לוי – הספר שהפך לאהוב הקהל, עם לב ענק, אכפתיות אמיתית ויכולת לשמור על הערכים שלו גם בלחץ. הדייר ה"טוב", זה ששמים לב שהוא באמת רואה את מי שמסביבו, ובסופו של דבר גם זה שניצח את העונה.

הקרב הקבוע בגמר

וזה לא מקרה חד-פעמי. פעם אחר פעם, בגמרי האח הגדול, מגיעים לסוף בדיוק שני הטיפוסים האלה: מצד אחד – הרעשן, הווכחן, הכוחני והבלתי מתפשר. מצד שני – האכפתי, הערכי, זה ששומר על אנושיות גם בלחץ.

הדוגמאות ברורות: בר כהן, הלוחמנית והחדה שלא מתנצלת, התמודדה מול טליה עובדיה, השקטה והמכילה – ודווקא טליה היא זו שזכתה. אחריה הגיעו יובל מעתוק, הרגישה והאנושית, מול סתיו קצין, הישירה והדרמטית – ולבסוף יובל לקחה את הניצחון. בהמשך היה אור בן דוד, הדומיננטי והבלתי מתפשר, מול פרידה, הנבונה והטובת-לב. וכעת, בעונת 2025, שוב קיבלנו את אותה תמונה מוכרת – ארז איסקוב, הכריזמטי והשתלטן, מול יובל לוי, האכפתי והערכי – והוא זה שלקח את המיליון.

החברה הישראלית מתחלקת לשניים

וכך, שנה אחר שנה, הקהל הישראלי מוצא את עצמו מפוצל: בין מי שמאמינים שהפרס מגיע לזה ש”עשה את העונה”, נתן לנו דרמה וסיפק את הכותרות, לבין מי שרוצים לראות את הניצחון הולך למי שמייצג לב נקי, אכפתיות וערכים אנושיים.

מה באמת אנחנו מחפשים בריאליטי?

ובסופו של דבר, הקונספט של האח הגדול ברור – לייצר דרמות, ריבים, רעש ואינסוף עניין לצופים. זו לא תוכנית שבנויה על ערכים של טוב לב או אכפתיות כלפי האחר. אבל כאן נכנס הקהל הישראלי: אנחנו כל כך צמאים למצוא את נקודת האור, את האנושיות, גם בתוך המקום הכי מלאכותי ורועש שיש.

אולי זה טמון באופי שלנו כחברה שמחפשת תמיד את הצד החיובי, ואולי זו תוצאה של התקופה שאנחנו חיים בה – מציאות קשה, מלחמות וחדשות כואבות שגורמות לנו לרצות לראות דווקא את האדם שמצליח להישאר טוב גם בתוך הכאוס. ואולי זה בדיוק הסוד של האח הגדול: בתוך כל הרעש, הישראלים מחפשים בכל שנה מחדש את הטוב. כי גם כשהעולם סביבנו כואב, אנחנו עדיין רוצים להאמין שהאנושיות היא זו שתנצח.