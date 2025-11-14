אחרי ההופעה המפתיעה בחתונה שלה, נועה קירל משחררת את “כל מה שאני רוצה” – השיר המרגש ששרה לבעלה דניאל פרץ בחתונה האינטימית. האזינו

לאחר שריגשה מדינה שלמה עם הביצוע המרגש ששרה לבעלה בחתונה שלה השבוע, נועה קירל משחררת היום (שישי) באופן רשמי את "כל מה שאני רוצה" – שיר אהבה אישי, חשוף, עמוק, שמוקדש כולו לבעלה הטרי דניאל פרץ.

האזינו לשיר המלא:

כאמור, ביום שלישי האחרון, אחרי החופה האינטימית והמרגשת שנערכה במתחם "בית על הים" ביפו, נועה קירל הפתיעה את בעלה הטרי דניאל – כשעלתה ברחבת הריקודים, תפסה את המיקרופון ושרה לו שיר מיוחד שכתבה במיוחד עבורו. מול המשפחה והחברים הקרובים, כשכולם עוצרים לרגע לנשום, נועה שרה לו שיר אהבה שכולו הם – המרחקים, הגעגועים, והחיבור שלא נשבר.

עוד באותו נושא במעמד הרב הראשי: נועה קירל ודניאל פרץ התחתנו | תיעוד 17:44 | אפרת קרסנר, אוריאל בארי 4 0 😀 👏

בין המילים היא חושפת רגעים קטנים מהחיים המשותפים: "רואה לו בעיניים איך הוא באמת מאוהב, כולם מסתכלים עלי תמיד – אבל רק הוא רואה את הלב שלי. כל מה שאני רוצה זה רק שיהיה מאושר. זוכרת כל מטוס וכל דקה, שונאת את זה שאני שוב פעם רחוקה. ורק אצלו אני רוצה למצוא מקום, שיכנס לי עוד פעם בחלום – בא לי לעוף".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: @peoplephotography)

השיר, שנכתב בלילות כשהוא ישן לצידה, חושף צד רך וחשוף במיוחד של אחת הכוכבות הגדולות בישראל. בין שורות האהבה והגעגוע אפשר לשמוע את הכנות שבקשר שלהם – זוג שחי על קו תל אביב-מינכן, בין בימת הענק של נועה למגרשי הכדורגל של דניאל. למרות המרחק, השניים מצליחים לשמור על קשר יציב ואוהב, והשיר שביצעה קירל ברחבה נראה כמו הצהרת אהבה ברורה – על זוגיות שמחזיקה חזק גם כשהם רחוקים.