להקת החברים של נטאשה מצטרפת לפילהרמונית הישראלית למופע חגיגי בעיבודו ובניצוחו של אילן מוכיח, עם כל הלהיטים הגדולים בגרסה סימפונית מיוחדת

שיתוף פעולה יוצא דופן יוצא לדרך: להקת החברים של נטאשה, מהלהקות החשובות והמשפיעות בתולדות הרוק הישראלי, מאחדת כוחות עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית למופע חגיגי בניצוחו ועיבודו של אילן מוכיח.

להקת הרוק שהפכה למיתולוגיה

הלהקה, שהוקמה בסוף שנות ה-80 על ידי ארקדי דוכין ומיכה שטרית, יצרה לאורך השנים סגנון ייחודי ששילב עומק רגשי, טקסטים חכמים ומלאי הומור, וסאונד עכשווי ונוגע. עם הזמן הפכה לנכס צאן ברזל בתרבות הישראלית, עם שירים שהפכו לפסקול של דורות שלמים.

מפגש ראשון עם הפילהרמונית

כעת, אחרי עשרות שנות פעילות, משתפת הלהקה פעולה לראשונה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית – מפגש חד-פעמי בין רוק נצחי לבין עושר סימפוני מרהיב. את העיבודים והניצוח מוביל אילן מוכיח.

כל הלהיטים הגדולים – בגרסה סימפונית

במופע החגיגי, בהפקת toMix, תבצע הלהקה את להיטיה העל-זמניים: "עוד נגיעה", "נאמר כבר הכל", "מלנכולי", "פרדי על הבוקר", "שיר אחר", "על קו הזינוק", "אני לא רוקד כשעצוב", "קוק בצהריים", "מיליוני אנשים לבד", "שני סיפורי אהבה", "יש זמן" ועוד.

איפה זה קורה?

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, תל אביב.