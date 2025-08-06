שיתוף פעולה מפתיע: צבא לבנון חיסל מחבל מבוקש מהאוויר - סרוגים

ללא קרדיט.

על פי דיווחים ברשתות הלבנוניות, כלי טיס לא מאוישים של צבא לבנון ביצעו מרדף אחר מבוקשים באזור דרום לבנון, אחד חוסל בתקיפה אווירית.

החיסול בדרום לבנון. ללא קרדיט צילום.

נראה כי לבנון ממשיכה להתקדם לעבר ההחלטה לפעול ללא סלחנות בדרום לבנון, גם ברמה הצבאית. לאחר שהממשלה דנה אמש בפירוק חיזבאללה מנשקו, היום החל הצבא במצוד אחר מבוקשים בדרום המדינה.

על פי הדיווחים בתקשורת הלבנונית, כלי טיס לא מאוישים של צבא לבנון ביצעו היום מרדף מתואם אחר שורה של מטרות ומבוקשים. הצבא הפעיל באזור דרום לבנון רחפני תצפית וכלי טיס בלתי מאוישים לתקיפה.

הכלים פעלו בגזרת בעלבכ, שם גם בוצעה התקיפה כנגד הגורם הבכיר המבוקש, שחוסל במקום. לא ברור אם הפעולה בוצעה באיזו שהיא מסגרת של שיתוף פעולה עם ישראל לקראת מהלך כנגד חיזבאללה, אך סביר כי הצבא הלבנוני עדכן את צה"ל לפני הפעילות האינטנסיבית סמוך למרחב הגבול.