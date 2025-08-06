שיתוף פעולה מפתיע: צבא לבנון חיסל מחבל מבוקש מהאוויר - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

שיתוף פעולה מפתיע: צבא לבנון חיסל מחבל מבוקש מהאוויר

צבא לבנון ביצע פעולה חריגה ביותר בדרום המדינה, רחפני וכלי טיס ביצעו מצוד כנגד מבוקשים, כאשר לפחות אחד מהם חוסל מהאוויר

יאיר אמר, חדשות סרוגים
יאיר אמר, חדשות סרוגים06.08.25 12:39  י״ב באב תשפ״ה
שיתוף פעולה מפתיע: צבא לבנון חיסל מחבל מבוקש מהאוויר
  ללא קרדיט.

על פי דיווחים ברשתות הלבנוניות, כלי טיס לא מאוישים של צבא לבנון ביצעו מרדף אחר מבוקשים באזור דרום לבנון, אחד חוסל בתקיפה אווירית.

החיסול בדרום לבנון. ללא קרדיט צילום.

נראה כי לבנון ממשיכה להתקדם לעבר ההחלטה לפעול ללא סלחנות בדרום לבנון, גם ברמה הצבאית. לאחר שהממשלה דנה אמש בפירוק חיזבאללה מנשקו, היום החל הצבא במצוד אחר מבוקשים בדרום המדינה.

על פי הדיווחים בתקשורת הלבנונית, כלי טיס לא מאוישים של צבא לבנון ביצעו היום מרדף מתואם אחר שורה של מטרות ומבוקשים. הצבא הפעיל באזור דרום לבנון רחפני תצפית וכלי טיס בלתי מאוישים לתקיפה.

עוד באותו נושא

תקיפה חריגה: צה"ל חיסל פעיל חיזבאללה שהכווין מחבלים בסוריה

הכלים פעלו בגזרת בעלבכ, שם גם בוצעה התקיפה כנגד הגורם הבכיר המבוקש, שחוסל במקום. לא ברור אם הפעולה בוצעה באיזו שהיא מסגרת של שיתוף פעולה עם ישראל לקראת מהלך כנגד חיזבאללה, אך סביר כי הצבא הלבנוני עדכן את צה"ל לפני הפעילות האינטנסיבית סמוך למרחב הגבול.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
חיזבאללה
לבנון
צבא לבנון
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
אוי ואבוי שיהיה...
נו באמת | 06-08-2025 15:40
אוי ואבוי שיהיה לצבא לבנון כאלה יכולות