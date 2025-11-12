צה"ל השלים השבוע את תרגיל "שאגת הארי", בו השתתפו כוחות מהיבשה, האוויר והמודיעין, ותרגלו יותר מ־40 תרחישים במטרה לשפר את המוכנות המבצעית ולהפיק לקחים מאירועי ה־7 באוקטובר

צה"ל השלים השבוע את תרגיל "שאגת הארי" – תרגיל רב-זרועי רחב היקף שנערך באוגדת יהודה ושומרון ובאוגדת 'גלעד' (96) שהוקמה לאחרונה, בהובלת פיקוד המרכז. מדובר בתרגיל ראשון מסוגו שבו פעלו שתי האוגדות במקביל, בתיאום הדוק ובשיתוף פעולה בין-זרועי.

במהלך התרגיל תורגלו יותר מ-40 תרחישים שונים, בהם התקפות על מוצבים, חדירות מחבלים ליישובים במקביל, פיגועי טרור, לחימה בשטח בנוי צפוף, חילוץ לכודים, אירועים רבי נפגעים ופינוי רפואי בתנאי קיצון. הכוחות תרגלו סגירת מעגלים מודיעיניים וניהול מערך פיקוד ושליטה בזמן אמת.

בתרגיל השתתפו כוחות מפיקוד המרכז, חיל האוויר, אגף המבצעים, אמ"ן, שב"כ, המנהל האזרחי, יחידת דימוי אויב, יחידות תקשוב, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, מד"א ומשטרת ישראל. חיל האוויר סיפק סיוע אווירי נרחב, שכלל הפעלת כ־180 כלי טיס מסוגים שונים לטובת הכוחות הקרקעיים.

התרגיל נערך על רקע מציאות ביטחונית מורכבת ובמקביל לפעילות מבצעית שוטפת בגזרת יהודה ושומרון, לרבות סיכולי טרור במחנות הפליטים. במסגרת האימונים שולבו לקחים שהופקו מאירועי ה-7 באוקטובר, בהם הפעלת כוחות מיוחדים ותקיפת מטרות בשעות הראשונות ללחימה – המכונות בצה"ל "שעת הזהב".

בצה"ל ציינו כי מטרת התרגיל היא לחזק את המוכנות המבצעית, לשפר את שיתוף הפעולה בין כלל הזרועות והגופים, ולוודא את כשירותם של הכוחות להגיב במהירות וביעילות לכל תרחיש ביטחוני. לדברי גורמים בפיקוד המרכז, צה"ל ימשיך לקיים תרגילים סדירים כדי לשמור על כשירות גבוהה ולהבטיח את ביטחון תושבי האזור וכלל אזרחי ישראל.