"בואו לאכול איתי" נחשבת לאחת הסדרות המצליחות בכאן 11, וכעת גם משודרת עונתה התשיעית. בין המשתתפים ישנה גם כוכבת רשת חרדית עם עשרות אלפי עוקבים.

יעל זילברמן המשפיענית מבני ברק, שמציגה את עצמה כחרדית פמיניסטית, כיכבה בשבוע "תל אביב" וחשפה בקבוצת הפייסבוק של התוכנית סודות מאחורי הקלעים.

זילברמן ערכה ארוחה חלבית למשתתפים שכללה סושי, וגם שמעה הערות רבות מהצופים על כמויות הדגים שמכינים שאר המשתתפים בתוכנית. בפוסט שהעלתה כתבה כי אף אחד מהמשתתפים לא יודע מה האחרים מכינים, והם מגלים זאת רק ביום הארוחה.

"למה כולם עושים דגים? יאללה תגוונו' האמת שאנחנו מגישים את התפריטים שבועיים לפני צילום התוכנית ואין לנו מושג מה כל אחד עושה", ציינה זילברמן בפוסט. עוד כתבה זילברמן כי יש זמן מוקצב לצלחות המנות: "לכל מארח יש רבע שעה בין מנה למנה, בה הם גם מצלמים טסטה ומצלחתים. אם לא הספקתם לצלחת בזמן הזה צריך להגיש את המנה ככה".

זילברמן שיתפה כי הגבלת הזמן בין מנה למנה פגעה באופן ההגשה של האוכל של: "ככה נשרפו לי הטוסטים בזמן שיצאתי למרפסת לצלם טסטה, וככה הגשתי סושי בלי זילוף רוטב מעל".

אבל הסוד המעניין ביותר שאותו חשפה זילברמן, הוא שלמשתתפים אסור לדבר אחד עם השני אם המצלמות לא פועלות: "ברמה שאם מפסיקים לצלם כי יש צלחות מנות או טסטות מפרידים בינינו, או שאנשי הפקה עומדים לידינו ומוודאים שאין דיבור בינינו".