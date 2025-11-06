בתוכנית "בואו לאכול איתי" נפגשים ישראלים מכל קשת החברה בארץ. הפעם דיון מרתק התפתח בין יעל זילברמן החרדית לבין לינור אברגיל הטרנסית. צפו

הערב (חמישי) בפרק של "בואו לאכול איתי", שתי משתתפות מוצאות קווי דמיון בניהן: שתיהן חיות בסתירה פנימית מסוימת מול הדת. עד כאן נשמע רגיל, לא? אז זהו, שאחד מהן חרדיה פמיניסטית, ואחת מהן טרנסג'נדרית מאמינה. ואם זה מבלבל אותכם, צפו בקטע המלא.

צפו: לינור הטרנסית ויעל החרדיה בדיון מרתק ב"בואו לאכול איתי"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בואו לאכול איתי, יעל ולינור (באדיבות כאן 11)

"יש פה סתירה", מסבירה לינור אברגיל, הטרנסית, "את חיה בסתירה כמו שאני חיה בסתירה", אמרה לרעותה, יעל זילברמן החרדית.

"אפילו לא קלטתי בהתחלה עד כמה זה אבסורדי", אומרת יעל מאחורי הקלעים, "שהיא כאילו מדברת איתי על סתירה, שבסך הכל מה אני, אישה חרדית שמתלבשת בצניעות, הולכת לפי ההלכה ורוצה שוויון זכויות וייצוג שווה. רוצה דברים שלא סותרים את הדת בשום צורה. כשהיא מחוברת לדת ומדברת על הדת כשהיא טרנסית. היא האישה נראה לי עם הכי הרבה סתירות בשולחן".

"לי יותר הפריע להדליק אור בשבת מלעשות את התהליך המגדרי שלי", מבהירה לינור. " זה לא מתוך המקום הזה שכאילו אני חיה בקונפליקט עם עצמי ועם הדת. לא, אני לא צריכה שמישהו יקבל אותי, וייתן לי איזשהו גושפנקא".

"איך פמיניזם וחרדיות מבחינתך לא יכולים ללכת ביחד וטרנסית דתיה שמאמינה באלוהים זה כן?" תוהה יעל.

"אבל אני לא דתיה, זה בדיוק הנקודה", מבהירה הטרנסית.

סוף שבוע תל אביב ב"בואו לאכול איתי"

הערב מסתיים לו שבוע תל אביב בסדרה "בואו לאכול איתי", בכאן 11. שני פרקים יעלו ברצף, מהיום הרביעי של התחרות באיזור העיר הגדולה. ביום זה כל המשתתפים מוזמנים לצהרון של אתי, ולינור תגלה סוף סוף מה חושבת עליה החבורה.