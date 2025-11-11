אלי-ה כהן קיבל את אות "ספר הפלטינה" לאחר שספרו חצה 40 אלף עותקים בחודשיים בלבד. רגע מרגש ממסע ההסברה בקנדה: "מהמקום הכי נמוך – עולים"

אלי-ה כהן, ששרד את השבי בעזה והפך לאחד הסמלים האנושיים של 7 באוקטובר, ממשיך לרגש את מדינת ישראל. במהלך מסע הסברה שהוא עורך בימים אלה בקנדה – הופתע כהן מבת זוגו, זיו עבוד, שקיבלה לידיה את הנתונים העדכניים על מכירות ספרו החדש "מופוודאת" והעניקה לו את אות "ספר הפלטינה".

הספר, שיצא לאור רק לפני כחודשיים, חצה את רף 40,000 העותקים שנמכרו – נתון חריג ונדיר בשוק הספרים הישראלי.

צפו ברגע ההפתעה

"הלב שלי מתפוצץ"

כהן הגיב בהתרגשות עמוקה: "למעלה מ-40,000 עותקים של הספר שלי נמכרו בחודשיים! אני רוצה להודות לכולם על הרגש המרגש הזה. עם דמעות בעיניים שאני כותב את זה, כי תמיד הייתה בי תשוקה לכתוב ולהשפיע.

באמת שלא היה לי פשוט להתמודד עם מה שעברתי, ועוד לרדת לפרטי פרטים כל כך חשופים מול מדינה שלמה ותכף מול העולם (הספר יתורגם לכמה שפות).

כנראה שאם היו שואלים אותי אם זה יהיה סיפור חיי – הייתי צוחק. והייתי מעדיף לוותר על התואר ולהחזיר את כל החברים והמשפחה שלי לחיים. אבל כמו המשפט שמלווה אותי שנים – צריך להגיד תודה על מה שיש וגם על מה שאין."

כהן התייחס לתגובות הרבות שהגיעו אליו מהקוראים: "כשאני קורא את אלפי ההודעות שלכם, שקיבלתם פרופורציה, שהתחזקתם, שחזרתם לנשום, זה רק מוכיח ששום דבר בחיים הוא לא סתם. אולי הייתי צריך להעביר את השיעורים שלמדתי שם, בעומק המנהרה. מי שיחפש לראות את הטוב – תמיד ימצא אותו."

"מהמקום הכי נמוך – אפשר רק לעלות"

כהן מסיים את דבריו במסר של תקווה: "והנה הוכחה חד משמעית: מהמקום הכי נמוך אפשר רק לעלות למעלה. תודה רבה לכל אחד ואחת. אתם האחים והאחיות שלי, שותפים שלי למסע הזה. הלב שלי מתפוצץ. אני בדרך הנכונה."