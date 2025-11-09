נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לגל הפשיעה בחברה הערבית ואמר כי מדובר ב"מגפה של רציחות אכזריות וברוטאליות, שגובה מחיר מזעזע. זו מכה לאומית, מצב חירום של ממש – לא רק של החברה הערבית, אלא של מדינת ישראל כולה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (ראשון) לגל הפשיעה בחברה הערבית, זאת לאחר גל האירועים האלימים שנרשם בסוף השבוע האחרון – בהם נרצחו 6 בני אדם. בדבריו גינה את האלימות וקרא לתעדף את ההתמודדות והמאבק בפשיעה.

"סוף שבוע עקוב מדם ברחובות, במהלכו נרצחו שישה אזרחים. מגפת האלימות והפשיעה בחברה הערבית – מגפה של רציחות אכזריות וברוטאליות – גובה מחיר מזעזע, ומביאה למספרים בלתי נתפסים של קורבנות" אמר הרצוג. "זו מכה לאומית. מצב חירום של ממש. לא רק של החברה הערבית, אלא של מדינת ישראל כולה".

"עלינו לתעדף בדחיפות את ההתמודדות עם הסוגיה הקריטית הזו. זה הרגע לנקוט בכל צעד, לגייס כל משאב, ולהפעיל את כל מנגנוני המדינה כדי לעצור את מעגל הדמים" הוסיף וקרא. "מדובר בחיי אדם, בדיני נפשות ממש, בדם של מאות אלפי אזרחיות ואזרחים ישראלים".