כוכבת הרשת ליזי סבצקי, שלה יש כ-חצי מיליון עוקבים באינסטגרם, מככבת בפוסטר ובו היא מעידה כי תרוץ לראשות עיריית ניו יורק בעוד 4 שנים ב-2029

הניצחון של זוהרן ממדאני במירוץ לראשות עיריית ניו יורק לא הפתיע את התקשורת ואת הבוחרים, אך אכזב מאוד את הקהילה היהודית בניו יורק וגם את התיירים הישראליים. המשפיענית וכוכבת הרשת היהודייה שעודדה ברשתות להצביע נגדו, החליטה לבצע צעד נועז ולהיכנס לפוליטיקה.

סבצקי בת ה-40, שלה יש כ-חצי מיליון עוקבים באינסטגרם, מופיעה בפוסטר ובו היא מעידה כי תרוץ לראשות עיריית ניו יורק בעוד 4 שנים, ב-2029. את הפוסטר העלה אמש (רביעי) בעלה בחשבון האינסטגרם שלו, ותייג אותה. על הפוסטר נכתב: "ליזי סבצקי לראשות עיריית ניו יורק 2029. ננקה אחרי הבלגן של ממדאני".

סבצקי, תושבת ניו יורק, שהצטרפה לקמפיין של המועמד אנדרו קואומו, פרסמה ברשתות את התסכול שלה מנצחונו וכנראה שבעקבות כך החליטה ללכת על המהלך המפתיע הזה.

ליזי סבצקי, משפיענית אמריקנית שהפכה לשגרירת הסברה ישראלית מאז שבעה באוקטובר, הגיעה לאחרונה לחגוג את יום הולדתה ה-40. מלבד שלל התמונות שבהן היא מדגמנת כשהיא אוחזת בנשק, היא הצליחה להפוך את המטפחות של הדתיות לפריט אופנתי ומבוקש.

ליזי סבצקי התחילה את דרכה ברשת כמשפיענית בתחום האופנה והלייף-סטייל, אבל מאז הטבח בשבעה באוקטובר, שהתרחש בעודה שוהה בישראל, היא הפכה לאחת מקולות ההסברה הישראליים המשפיעים ביותר בעולם. היא משתמשת ברשתות החברתיות כדי להילחם באנטישמיות ולקדם את זכויות ישראל, והפכה לשגרירת הסברה מרכזית של הקול הישראלי. מחירה של הפעילות הזו לא היה קל – בעבר משפחתה אף קיבלה איומי מוות בעקבות עמדותיה.