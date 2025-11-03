כשמלכת האופנה של ניו יורק פוגשת את מלכת המתיישבות: ליזי סבצקי, אושיית רשת פרו-ישראלית עם מיליוני עוקבים, למדה לעטות כיסוי ראש – וכבשה את הרשת. "תגובה לכאפייה", היא הכריזה, והגולשות שהגיבו לסרטון כבר דורשות לייצא את הסטייל מעבר לים

ליזי סבצקי, משפיענית אמריקנית שהפכה לשגרירת הסברה ישראלית מאז שבעה באוקטובר, הגיעה לחגוג את יום הולדתה ה-40. מלבד שלל התמונות שבהן היא מדגמנת כשהיא אוחזת בנשק, היא הצליחה להפוך את המטפחות של הדתיות לפריט אופנתי ומבוקש.

בסרטון שכבר צבר צפיות רבות, אליענה פנסטין, מנהלת דסק חו"ל במועצת בנימין, מדגימה לליזי איך לעטות כיסוי ראש בסגנון של הדתיות המתיישבות ביו"ש. "אתן יודעות איך אני אוהבת אקססוריז", מצהירה ליזי בהתלהבות, בעוד אליענה עוטפת את ראשה במיומנות. התוצאה הייתה מרשימה – ליזי מדגמנת בביטחון, בעוד אליענה מתבדחת על כך שהכיסוי עלול ליפול ("וכנראה שזה יקרה"). לבסוף הכריזה ליזי בהתלהבות: "גייז, זה השיק של המתיישבות! אני עוברת ליישוב".

הכותרת שליזי בחרה לסרטון לא השאירה מקום לספקות – "בתגובה לכאפייה, אני מביאה את ה'טיכל' (מטפחת) שלי, מעוצבת על ידי מלכת המתיישבות שלי, אליענה. האם כדאי להביא אותו לניו יורק ולהפוך אותו למיינסטרים?" היא שאלה את עוקביה.

התגובות לא איחרו לבוא, והן היו נלהבות במיוחד. הגולשים, ובעיקר הגולשות, השתגעו מהסרטון שגרף אלפי לייקים ומאות תגובות. "הסגנון השני הוא כל כך את!" התלהבה יוליה. "זה מרתק! בבקשה תלמדו אותנו עוד!" דרשה אנג'י. "המלכות היהודיות התאחדו", צהלה מלכה. "כן, בבקשה תהפכי את זה למיינסטרים, במיוחד בניו יורק", הפצירה ויטי.

ליזי סבצקי התחילה את דרכה ברשת כמשפיענית בתחום האופנה והלייף-סטייל, אבל מאז הטבח בשבעה באוקטובר, שהתרחש בעודה שוהה בישראל, היא הפכה לאחת מקולות ההסברה הישראליים המשפיעים ביותר בעולם. היא משתמשת ברשתות החברתיות כדי להילחם באנטישמיות ולקדם את זכויות ישראל, והפכה לשגרירת הסברה מרכזית של הקול הישראלי. מחירה של הפעילות הזו לא היה קל – בעבר משפחתה אף קיבלה איומי מוות בעקבות עמדותיה.

הביקור במועצת בנימין היה חלק מחגיגות יום הולדתה ה-40, שם קיבלה בהפתעה עוגת יום הולדת וסיירה בשטח בליווי אליענה פנסטין. במהלך הסיור היא למדה על החשיבות של האזור למדינת ישראל כולה ועל הריבונות הנדרשת בשטח, אך דווקא הסרטון על כיסוי הראש הוא זה שתפס את תשומת הלב של הגולשים ויצא מהקופסא. ועכשיו, השאלה שכולם שואלים: האם נראה את כיסויי הראש של המתיישבות ברחובות מנהטן?