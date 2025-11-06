הסערה האחרונה בשבוע האופנה הישראלי כנראה שייכת למשפיענית יובל כספית ולארוס שלה. למעצבות הישראליות זה בהחלט לא עבר בגון, וכך הן הגיבו

שבוע האופנה הישראלי הסעיר את הרשת, ולא בגלל האופנה. באחת מהתצוגות, עלו למסלול המשפיענית יובל כספית והארוס שלה נמרוד רון. השניים לבשו בגדים יומיומיים יחסית, ורקדו לצלילי השיר הטרנדי האחרון בטיקטוק. התגובות לא אחרו להגיע: החל מחיקויים של השניים, והעברת ביקורת על זלזול בעולם האופנה ובמעצבים הישראליים.

בפרק הפודקאסט "טובהל'ה+" של המעצבות הישראלית, טובה חסין ונעמה חסין, אם ובת, הן דנו בנושא. מי שביקרה בחריפות את התנהגותם של הזוג היא טובה, שהגדירה את התצוגה שלהם כך: "מביך, פתטי ומיותר".

נעמה הבת פתחה ואמרה: "יש את בעיית המשפיעניות שהם היום כביכול מעצבות אופנה. עכשיו אין שם באמת אופנה, בואי. אז הייתה תצוגה עם משפיענית בשם יובל כספית. היא מעצבת אופנה מסתבר, אני לא ידעתי. בגדים שקונים ברשת בשקל וחצי או וואטאבר, אין שם שום דבר".

היא הסבירה את ההתרחשות: "אז מה שעשו זה העלו אותה ואת הבן זוג שלה, הארוס שלה, והם רקדו. עם הבגדים הסתמיים שאני הולכת איתם לישון, הם רקדו על הבמה וקראו לזה תצוגת אופנה. מאוד צוחקים על זה עכשיו ברשת. והשאלה אם בעינייך זה לגיטימי".

טובה הגיבה: "זה נורא מצד אחד, אבל זה היום מה שקורה. האמת? זה בעיניי מזעזע. זה זילות של עולם האופנה. מביך, פתטי ומיותר".