שבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב 2025 הפך לזירה של השראה מלכותית, כששרון אדם – אמו של הזמר עומר אדם – וסבתו אביבה שמר צעדו יחד על המסלול. השתיים, שנותרו צנועות מתמיד, הציגו לוק מהמם בתצוגת ההשראה של המעצב שלומי דדון. צפו ברגעים המרגשים שכבשו את הקהל.

שרון אדם ואביבה, שבוע האופנה (צילום: אור גפן, יח״צ)

נחיתה דרמטית ומסלול מלא השראה

שרון אדם, שנחתה לפנות בוקר בארץ יחד עם אמה אביבה שמר, לא בזבזה זמן והתייצבה מיד על המסלול. השתיים לבשו שמלות בעיצובו של שלומי דדון, ששילבו אלגנטיות צנועה עם נגיעות מלכותיות. הבלוק הצנוע שלהן הדגיש יופי פנימי ועוז נשי.

שמלת "אסתר זהב ואודם": יצירת מופת מלכותית

הכוכבת האמיתית של הערב הייתה שמלת “אסתר זהב ואודם” בעיצובו של שלומי דדון. השמלה, שנתפרה ממשי טהור בגוון אדום עמוק, מסמלת עוז, תשוקה ונשיות עוצמתית. פסי זהב מלכותי משובצים לאורך השוליים, הצווארון והמותניים – סמל למלכות, קדושה והדר.

החלק העליון : קורסז רך רקום בעבודת יד באבני חושן אמיתיות. 12 האבנים היקרות, כל אחת מסמלת שבט בישראל, מחוברות בחוטי זהב עדינים בצורת כתר הפוך על הלב. זאת, להזכיר את שליחותה של אסתר שהקריבה את עצמה למען עמה.

: קורסז רך רקום בעבודת יד באבני חושן אמיתיות. 12 האבנים היקרות, כל אחת מסמלת שבט בישראל, מחוברות בחוטי זהב עדינים בצורת כתר הפוך על הלב. זאת, להזכיר את שליחותה של אסתר שהקריבה את עצמה למען עמה. השובל: נופל מאחור באורך נדיב, עשוי שכבות טול שקופות בגווני אדום וזהב. הוא יוצר הילה מלכותית, ובעת ההליכה זוהר באור עדין המדמה אור נרות של בית המקדש.

הכתפיים : שני תליוני זהב קטנים מעוטרים באבן שוהם ויהלום לבן – סמל לטוהר ולבחירה האלוקית.

: שני תליוני זהב קטנים מעוטרים באבן שוהם ויהלום לבן – סמל לטוהר ולבחירה האלוקית. ההינומה: תחרת זהב שקופה המשתלבת בכתר דק ועדין משובץ באבני ספיר ואודם. המראה: מלכה יהודייה נצחית, יפה מבפנים ומבחוץ.

הסגנון המלכותי, מקראי ורוחני מעביר מסר ברור: יופי עובר, עוז ותפארת לנצח.