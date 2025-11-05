ינון מגל התייחס בתוכניתו עם בן כספית ברדיו 103FM למעורבות בני משפחת נתניהו, הביע הסתייגות חריפה ואמר: "אני לא עובד אצלם". עוד הוא גילה: אתי מי הוא אוהב יותר מאשר את נתניהו

במהלך תוכניתם המשותפת של ינון מגל ובן כספית ב־103FM, התייחס מגל לדיווחים שלפיהם יאיר נתניהו הביע התנגדות למינויו של הפצ"ר החדש, עו"ד איתי אופיר, בין היתר בשל היותו בוגר קרן וקסנר.

מגל הגיב בזהירות לדיווחים: "אני לא יודע מי דיווח שהוא מעורב, זה לא אומר שהוא באמת ניסה להשפיע. לי אין קשר עם יאיר נתניהו, והוא לא אמר לי שום דבר בנושא. יכול להיות שכן, כי הוא בטנטרום על וקסנר – אבל אני לא יודע".

עם זאת, מגל לא חסך ביקורת על מעורבותם האפשרית של בני משפחת נתניהו בהחלטות ממשלה: "אמרתי הרבה פעמים – אני לא אוהב את ההתערבות, לא של שרה ולא של יאיר. אני לא חושב ששרה הייתה צריכה להשתתף בפגישות עם משפחות החטופים".

כשכספית שאל אותו אם היה מאפשר לאשתו להיות מעורבת בעבודתו, השיב מגל נחרצות: "לא. אני לא מכיר אף אחד שלוקח את אשתו לעבודה, או אישה שמביאה את בעלה לעבודה, חוץ מראש הממשלה והנשיא. הוא נוסע לחו"ל לעבודה ולוקח את אשתו, מה זה השטויות האלה?".

בהמשך הדגיש מגל את עמדתו העקרונית: "באופן כללי, שרה לא צריכה להיות מעורבת; לא בפגישות, לא בעניינים, לא באירועים. גם יאיר נתניהו לא צריך להיות מעורב".

כשבן כספית העיר לו כי הוא "שם את עצמו על הכוונת שלהם", השיב מגל בביטחון: "זה לא מעניין אותי. אני לא עובד לא אצל שרה ולא אצל יאיר. אני תומך בבנימין נתניהו כראש ממשלה, אני חושב שהוא מוביל נכון את הגוש – ובזה זה נגמר".

בנוסף, כספית תהה את מי מגל אוהב יותר, את עצמו או את נתניהו. מגל השיב: "ברור שאני שרוף על עצמי יותר מאשר על נתניהו".

כספית שאל את מגל מי מכם יותר מנהיג להנהגה? מגל השיב "הוא". לשאלה מי יירש את נתניהו, אמר מגל "המשיח". עם זאת מגל הוסיף: "ש לי יתרון אחד גדול על נתניהו. אני אמוני יותר ממנו".