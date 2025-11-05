ויווק רמאסוואמי, מי שהיה מועמד רפובליקני פופולרי ב-2024, יצא כנגד תופעת האנטישמיות ופוליטיקת הזהויות במפלגה הרפובליקנית והסביר שבגלל זה הפסידו הלילה

בארה"ב הרפובליקנים עדיין מתאוששים מליל הבחירות המקומיות, בו ספגו תבוסה רחבה וקשה. המועמד לשעבר לפריימריז הנשיאותיים ב-2024, ויווק רמאסוואמי, יודע בדיוק מה הסיבה.

הרדיקל זוהראן ממדאני בניו יורק, תובע כללי קיצוני בני ג'רזי, ועוד תפקידים רבים מולאו אתמול בלילה בארה"ב, רובם על ידי אנשי שמאל קיצוני. ובעוד שבמפלגה הדמוקרטית מלקקים את הפצעים. המועמד לשעבר בפריימריז הנשיאותי כבר יודע מה הבעיה: פוליטיקת זהויות ואנטישמיות.

רמאסוואמי, מי שהיה מועמד פופולרי יחסית בשלבים מוקדמים של הבחירות, פרסם סרטון בו יצא כנגד תופעות שהחלישו את הרפובליקנים לקראת הבחירות המקומיות.

בדבריו הציג את הנקודות הבאות, בתור חולשות שקיימות במצע הרפובליקני הנוכחי: "ראשית, עלינו להתרכז על הכנסת והורדת מחירים, אך שנית, עלינו להפסיק עם פוליטיקה של זהויות, זה לא משנה איזה צבע אתה, באיזה דת אתה מאמין, אנטישמיות, שנאה. הדברים האלה לא מתאימים למפלגה הרפובליקנית, והם עלו לנו המון הלילה".

מאז פרישתו מהפוליטיקה, גם רמאסוואמי עצמו ספג אש מזרועות קיצוניות של הרפובליקנים, כאשר רבים תקפו אותו לאחרונה על היותו ממוצא הודי.