סנגורו של התובע הצבאי הראשי לשעבר, אל"מ מתן סולומש טען היום (רביעי) בבית המשפט כיצד בוצעה ההדלפה: "הקצינה שהדליפה את הסרטון מתארת שהיא מגיעה ללשכת הפצ"רית בסביבות השעה 15:00 והשיח מתנהל בינה לבין הפצ"רית כאשר היא מראה לה את הסרטון. מתן לא נוכח בחדר באותה העת וגם הקצינה מאשרת את זה. הפצ"רית נתנה הוראה לקצינה ויצאה מהחדר. מתן לא היה חלק מזה".

על פי הדיווח בחדשות 12, השופטת שלי קוטין שאלה את התביעה מדוע אלוף-משנה מתן סולומש לא שוחרר כפי ששוחררו יתר החשודים. "סולומש הוא הבכיר ביותר שהיה קשור בהדלפה, ובקשר השתיקה המצומצם סביב אירוע בדיקת ההדלפה. ההבדל בינו לבין הקצינים הזוטרים הוא מהותי", ענה לה נציג החקירה.

השופטת קוטין ענתה לטענת התביעה בכך שהאבחנה הברורה בין אל"מ סולומש לבין שאר החשודים היא מעמדו ותפקידו. עורך דינו נתי שמחון: "הוא התרעם על כך שהסרטון יצא החוצה ובשום שלב לא התבקש לחתום על אישורו על הוצאת הסרטונים. הוא התרעם על כך בתכתובות עם הקצינה".

נזכיר כי במהלך הדיון בנוגע להארכת מעצרה של הפצ"רית, המשטרה חשפה כי היא מצאה את השעון החכם שלה יחד עם הסיסמא ומעצרה הוארך עד ליום שישי.