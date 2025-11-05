בית המשפט קיבל כעת (רביעי) את בקשתה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, להשתתף בדיון בהארכת מעצרה באמצעות זום. הבקשה הוגשה על ידי סנגוריה, בנימוק של "נוכח מצבה".
כזכור, המשטרה ביקשה להאריך את מעצרה של הפצ"רית עם יום שישי, ובית המשפט ידון בכך בקרוב.
שלמה
מה זה השטויות האלה חא זכור לנו דכל נחקרי הימין או הנחקרים של תיקי נתניהו קיבלו כאלה הנחות וחקירות בתנאי לוקסוס אסור לתת לה הנחות והיא חייבת להיחקר בדיוק...
מה זה השטויות האלה חא זכור לנו דכל נחקרי הימין או הנחקרים של תיקי נתניהו קיבלו כאלה הנחות וחקירות בתנאי לוקסוס אסור לתת לה הנחות והיא חייבת להיחקר בדיוק באתם תנאים של ארי רוזנפלד וכל שאר נחקרי שב"כ כי היא פגע קשות בחיילי צה"ל ובביטחון המדינההמשך 10:41 05.11.2025
שירי מנתניה
מתבקש. מספיק מושפלת. אלג'זירה 14 האנטישמי יחגוג עליה גם בלי התמונות.10:34 05.11.2025
