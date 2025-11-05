בית המשפט קיבל כעת (רביעי) את בקשתה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, להשתתף בדיון בהארכת מעצרה באמצעות זום. הבקשה הוגשה על ידי סנגוריה, בנימוק של "נוכח מצבה".

כזכור, המשטרה ביקשה להאריך את מעצרה של הפצ"רית עם יום שישי, ובית המשפט ידון בכך בקרוב.