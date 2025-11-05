במהלך דיון בנוגע להארכת מעצרה של הפצ"רית, המשטרה טוענת כי החשדות נגדה התחזקו: "בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה"

במהלך הדיון שהתקיים היום (רביעי) בנוגע להארכת מעצרה של הפצ״רית לשעבר בבית משפט השלום, נציג המשטרה אמר כי החשד נגדה התחזק. "מרגע הארכת המעצר הראשונה צוות החקירה פעל סביב השעון לבצע עשרות פעולות וגביית עדויות. ניתן להגיד שהחשד נגד החשודה התחזק משמעותית".

עוד הוא הוסיף כי עילת השיבוש מרחפת לכל אורך הדרך עוד לפני שנעצרה. בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה, בהתייחס להליך הבדיקה של ההדלפה והצורך של צוות החקירה לפצח את קשר השתיקה. חקרנו לפחות עוד שלושה חשודים, ומעורבים נוספים כעדים".

בנוסף המשטרה מאשרת כי במהלך חיפוש שהיא ביצעה בביתה של הפצ"רית, היא תפסה את השעון החכם שלה יחד עם הסיסמא. עוד נמצאו 3 דפדפות עם קרעים של מכתב ספציפי.

עוד באותו נושא נחשף: "היועמ"שית העבירה את החקירה על ההדלפות לפצ"רית" 10:37 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בית המשפט קיבל את בקשתה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, להשתתף בדיון בהארכת מעצרה באמצעות זום. הבקשה הוגשה על ידי סנגוריה, בנימוק של "נוכח מצבה".

כזכור, המשטרה ביקשה להאריך את מעצרה של הפצ"רית עם יום שישי, ובית המשפט דן בכך כעת.