במסגרת חקירת פרשת ההדלפה מלשכת הפצ"רית: הקצינה שחשפה את הפרשה עומתה עם אל"ם מתן סולומש – וטענה כי ידע על ההדלפה בזמן אמת

התפתחויות נוספות בפרשת ההדלפה מלשכת הפצ"רית: הקצינה שחשפה בבדיקת פוליגרף את פרשת ההדלפה והטיוח, עומתה אמש (שלישי) במשטרה עם התובע הצבאי הראשי לשעבר, אל"ם מתן סולומש.

על פי הדיווח של עיתונאי גל"צ, דורון קדוש, במהלך העימות טען אל"ם סולומש כי נודע לו על ההדלפה רק לאחר שבוצעה "יום או יומיים אחרי המעשה". הקצינה מצידה הטיחה בו כי דבריו אינם נכונים, וכי היה מעורב בזמן אמת בהדלפה ואף היה חלק ממעגל שותפי הסוד בפרשה.

עוד נמסר כי הקצינה הציגה בפני החוקרים התכתבויות בינה לבין אל"ם סולומש, שנעשו ביום שבו דלף הסרטון המדובר לתקשורת, חומרים שלטענתה מוכיחים כי ידע בזמן אמת על ההדלפה.

אל"ם סולומש, מנגד, הכחיש את הדברים בפני החוקרים וטען כי עם היוודע לו על ההדלפה, כתב לגורמים בפרקליטות הצבאית כי הוא מופתע מהאירוע וסבר שמדובר בטעות.

הפרשה ממשיכה לטלטל את מערכת אכיפת החוק בצה"ל, כשבימים האחרונים נחקרו באזהרה גם בכירים נוספים בפרקליטות הצבאית.