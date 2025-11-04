חיים לוינסון מתנצל בפני הציבור לאחר הפרסום שעורר סערה, מודה שטעה בהתבטאויותיו ומבהיר כי פעל ללא גילוי נאות על עבודתו לצד איש הפרסום שרוליק איינהורן

העיתונאי והפרשן חיים לוינסון פרסם פוסט ארוך שבו התייחס בהרחבה לפרסום נגדו בעיתון הארץ ביום חמישי האחרון, ולפרשה שעוררה סערה במערכת התקשורת. לוינסון פתח את דבריו בהתנצלות בפני הציבור והודה כי "עשיתי טעות שהתבטאתי בלי גילוי נאות מלא". לדבריו, הוא מבין את תחושת האכזבה של קוראים וצופים כלפיו, ומודה: "המון אנשים מרגישים שבגדתי בהם… אותם איכזבתי ובהם פגעתי".

לוינסון שיחזר בפוסט את השתלשלות האירועים שהובילה, לדבריו, לשרשרת טעויות. הוא סיפר כי בשנת 2019, לאחר מערכת הבחירות הראשונה של אותה שנה, שקל לעזוב את העיתונות בשל עומס, עייפות ושכר נמוך בעיתון הארץ. לדבריו, לאחר שסירבו להעלות את שכרו, קיבל אישור לעבוד בעבודות צדדיות. במסגרת זו, התקשר עם איש הפרסום שרוליק איינהורן, והעניק ייעוץ בקמפיינים פוליטיים במדינות הבלקן – מחוץ לישראל.

לוינסון הודה כי סיכם עם איינהורן לשמור את שיתוף הפעולה ביניהם בסוד, אך לטענתו הקפיד שהעבודה לא תיגע בישראל או בנושאים פוליטיים מקומיים. "בבלקן אין לי ניגוד עניינים, כי זה פשוט לא מעניין כלב ולא רלוונטי לעבודה שלי", כתב. הוא הדגיש כי בשום שלב לא ידע שאיינהורן עובד עבור קטאר, וכי נודע לו על כך רק מפרסום עיתונאי בשנת 2024.

אני רוצה להתייחס בהרחבה לפרסום עלי ב"הארץ" ביום חמישי: סליחה. עברו עלי כמה ימים מטורפים ולקח לי רגע לנסח בבהירות את המחשבות. עד ה-30 באוקטובר חשבתי שאני האדם השנוא ביותר בישראל. בכל זאת, רבתי עם כל כך הרבה אנשים כדי לוודא שביום שאפול יהיה מי שידרוך על הגופה. במקום זה אני מקבל… pic.twitter.com/nXc9ZaAXXm — Chaim Levinson (@chaimlevinson) November 4, 2025

בהמשך התייחס לוינסון לטענות על ניגוד עניינים סביב התבטאויותיו בפרשת קטאר, ואמר כי "הבעתי דעה בלי גילוי נאות – זו הייתה טעות". הוא הוסיף כי הוא דוחה את ההאשמות לפליליות בפרשה, וכי לדעתו מדובר בדיון ציבורי לגיטימי ולא בעבירה פלילית.

לוינסון גם ביקר בחריפות את השינוי שלדבריו חל בעיתון הארץ ובשמאל הישראלי. הוא כתב כי העיתון שהיה בעבר "מגן זכויות אדם" הפך לגוף שמיישר קו עם מערכת הביטחון, וכי "במקום להילחם על זכויות גם של מי שאינם במחנה, נוצר מצב שבו זכויות אדם שמורות רק למי שחושב כמונו".

בסיום דבריו כתב לוינסון: "זו הייתה טעות. לא מכבס את זה לרגע. אני מתנצל בפני כל מי שאיכזבתי וציפה ממני ליותר. אתם צודקים".