תא"ל במיל', עופר וינטר, השתתף היום בהלוויתו של אל"מ אסף חממי ז"ל שגופתו הושבה היום מהשבי של ארגון הטרור הרצחני חמאס.

וינטר ספד לחממי וכתב: "היום ליווינו שוב, והפעם בדרכו האחרונה, את אחינו המפקד והלוחם, אל"ם אסף חממי הי"ד, שהוחזר משבי מרצחי חמאס.

אסף היה גיבור חיל, מפקד – אך קודם כל אדם, מחויב למדינה, לארץ ולאנשים שכל כך אהב. המפקד שהכריז מלחמה, ובאותה הנשימה הרגיע את לוחמיו ואמר: 'הכל בסדר".

וינטר סיפר: "זכיתי להכיר את אסף היטב ובאופן אישי – עוד בתחילת דרכו כלוחם צעיר בסיירת גבעתי, ובהמשך בהיותי מח"ט. אסף, בחייו ובמותו, הוא סמל ל"רוח ששמה הוא גבעתי", סמל לגבורה ישראלית, של מפקדים שהולכים בראש – באומץ, בענווה ותוך דוגמה אישית. שנזכה ללכת בדרכו. להיות טובים כמו חממי. לבי עמכם, ספיר, קלארה ואילן, משפחת חממי כולה".

וינטר סיים: "בהזדמנות זו, אני מבקש לשלוח חיזוק למשפחות החללים שבניהן עדיין מוחזקים בידי ארגון המרצחים הבזוי חמאס – ובתוכן שמחה ולאה, הוריו של סגן הדר גולדין הי"ד, עליו פיקדתי בצוק איתן, ואותו לא הצלחנו להשיב למעלה מ-11 שנה. הפעם זה חייב לקרות וללא פשרות. זוהי חובתנו המוסרית".