בקרנבל תחפושת שנערך בסוף השבוע האחרון במסגרת חגיגות ליל כל הקדושים בארצות הברית, הוצג שער מחנה העבודה וההשמדה אושוויץ בירקנאו. צילומים וסרטונים מהמצעד עוררו זעם רב בקרב הקהילה היהודית

כך מוזילים את זיכרון השואה בארצות הברית: במהלך חגיגות ליל כל הקדושים שהתרחשו בסוף השבוע האחרון, בבית ספר קתולי בפנסילבניה שבארצות הברית, נערכה תהלוכה ובה הוצג העתק לשער הכניסה למחנה אושוויץ.

ניתן לראות את השער, שמסמל רוע ואימה בפני העם היהודי וגם בפני ניצולי השואה, בתהלוכה החגיגית לצד דלעות, רוחות רפאים ואורות כשהורים וילדים מלווים את המיצג.

בקהילה היהודית הגיבו בזעם לרעיון החולני, וגם הבישוף שעובד בבית הספר שיזם וארגן את התערוכה, גינה את המעשה: "זה פוגעני ולא מתקבל על הדעת".

עוד הוסיף ואמר הבישוף: "זה מייצג את האימה והסבל של רצח 6 מיליון יהודים בתקופת השואה". לדבריו הדגם המקורי בתערוכה לא הכיל את השער הפוגעני אך למרות זאת טען "אין זה משנה את העובדה שניתן לזהות זאת כסמל של שנאה. אני מביע את התנצלותי הכנה בפני אחינו ואחיותינו היהודים".

חשוב לציין כי כל זה מתרחש ברקע העלייה הגבוהה במספר התקריות האנטישמיות בשנה החולפת בארצות הברית. נזכיר כי בחודש מאי האחרון, בר בארצות הברית חילק לחוגגים במקום שלטים בהם נכתב "שי**נו היהודים". רבים במקום המשיכו במסיבה ואף חגגו עם השלט.

במהלך התיעוד נראית מי שתוארה כמלצרית בבר מציגה את השלט הזוהר בפני החוגגים, שתיעדו את המקרה ההזוי בצחוק ושימחה. הבעלים של רשת הברים, שדרן הרדיו והאינטרנט המוכר דייב פורטנויי, שהוא בעצמו ציוני נלהב הודיע כי מסר מיד עם חשיפתו לסרטון את כל הפרטים הרלוונטיים למשטרה, הודיע על השעיית הזיכיון של הסניף ומסר כי יחייב את כלל עובדי המקום לצאת לסיור באושוויץ במידה וירצו להמשיך לעבוד עם הרשת.