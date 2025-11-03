רותי ברודו חושפת תסכול עמוק: אסף גרניט, לקוח נאמן בתקופת הקורונה, "גנב" ממנה עובדים מוכשרים והזמין אותם לעבוד אצלו בברלין. "עבדתי עליהם, השקעתי – למה לקחת את שלי?"

בעולם המסעדנות הישראלי, התחרות היא לא רק על לקוחות, אלא גם על עובדים מוכשרים. על רקע כך, נחשפה מחלוקת בין השפים רותי ברודו ואסף גרניט. ברודו התארחה בפודקאסט "לשבת לקחת" מאת נדב בורנשטיין וכפיר ארביב ופתחה את תחושותיה כלפי גרניט. ההאשמה המרכזית: "גניבת עובדים".

ברודו סיפרה כי בתקופת הקורונה, כאשר גרניט היה לקוח קבוע ומבוקש במלון שלה, הוא ניצל את הקרבה כדי "לגנוב" ממנה עובדים מוכשרים. "עם אסף גרניט יש סיפור לא נעים, פחות היה הגון", שיתפה ברודו בפודקאסט. "הוא היה לקוח מאוד טוב שלנו, ישב בתוך המלון, היה מאוד אהוב על העובדים שלנו והוא פשוט לקח אותם".

היא הדגישה את חוקי המשחק הלא כתובים בענף: "יש כללים בתוך התחום הזה. אני עכשיו יושבת אצל הברמן, והברמן מדהים ואני מתה שהוא יעבוד אצלי – אבל אני לא אעשה את זה. העולם הזה הוא כל כך מסובך וקשה וכל כך אין עובדים, שכשמישהו בא ושואב לך את האנשים שלך – אז אתה מתבאס עליו תחת".

התסכול של ברודו נובע מההשקעה האישית בעובדים: "עבדתי עליו, השקעתי בו. מה אתה יושב אצלי על הבר, יש לי ברמן מדהים שעד שמצאתי אותו… 'יש לך דרכון זר? יאללה בוא לברלין'. למה שהוא יגיד לא? ברור שהוא יבוא לברלין".

לדבריה, המעשה פגע בה קשות, במיוחד בעידן שבו מציאת כוח אדם איכותי היא אתגר מרכזי למסעדנים. "ואני מבואסת עליו תחת על הדבר הזה. ואני אומרת עוד פעם – בסוף תעשה לעצמך, כאילו למה אתה צריך לקחת את שלי?"