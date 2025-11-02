מאז ה-7 באוקטובר חלה עלייה בנושא התמודדות החיילים עם הטראומה האישית שהם סוחבים בעקבות שירותם הצבאי. הזמר אביהו פנחסוב (מועדון הקצב) וסולן להקת אתניקס משתפים פעולה בשיר חדש שעוסק בדיוק בנושא הזה. האזינו

הזמרים המצליחים משתפים פעולה בשיר חדש שמדבר על ההתמודדות של החיילים ששירתו במלחמה מאז ה-7 באוקטובר.

השיר החדש שנקרא "שש אחרי המלחמה", נכתב לאחר שפנחסוב (מועדון הקצב) בילה במשך תקופה ארוכה בהופעות בבסיסים ובשטח, ופגש אלפי חיילים שהניחו את חייהם הפרטיים, את העסקים ואת המשפחות, והתגייסו להגן על המולדת.

באחד הלילות, חלם אביהו פנחסוב על חיילים החוזרים הביתה, מתפרקים, שותים, מתחבקים, אך לעולם לא שוכחים את מה שהיה שם בלב הקרבות ואת החברים שלא חזרו איתם. אביהו פנחסוב הרגיש שהפזמון חייב דמות עם סאונד ישראלי ומנחם וככה נוצר שיתוף הפעולה המעניין בין פנחסוב לזאב נחמה, סולן להקת אתניקס.

"שש אחרי המלחמה" הוא שיר של אהבה, ריקוד ותקווה, שנולד מתוך כאב עמוק. הוא מבקש לתת מקום גם לשמחת החיים שמחויבת לחזור, ההתפרקות שאינה שוכחת את מה שהיה שם וגם מהווה התמודדות עם המראות הקשים והזיכרונות שאיתם נאלצים להתמודד החיילים בתום שירות צבאי ארוך.

בשבוע שעבר הזמר עידו מלכה, שהתפרסם בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", הוציא שיר חדש ומרגש במיוחד בשם "אחים שלי איתי". השיר, חושף בצורה כנה ונדירה את הקשיים הנפשיים של לוחם מילואים אחרי שנתיים של מלחמה בעזה. מלכה, ששירת כחייל מילואים מאז פרוץ המלחמה, מתאר בשיר את הפחדים, הסיוטים והתחושות הכבדות שמלוות אותו גם כשהוא כבר בבית. זהו לא עוד שיר מלחמה – אלא עדות אישית שנותנת קול לדור שלם של לוחמים שחוזרים משדה הקרב עם מטען כבד שהם בוחרים לעיתים קרובות לשמור בפנים.