מעורר חלחלה: עשרות עזתים תיעדו עצמם ברשתות החברתיות כשהם מציינים את יום ה-7 באוקטובר וחוגגים אותו. עוד הם קראו לחמאס לבצע זאת שוב

עשרות עזתים ציינו היום (שלישי) שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר, בחגיגות ברחובות ובקריאה לחמאס לבצע טבח דומה שוב.

בסרטונים רבים שפרסמו העזתים משטח הרצועה, הם מציינים את הטבח, מספרים כיצד חמאס "הביס את ישראל, חטף חיילים פחדנים ושלף אותם מהטנק".

במקביל המשא ומתן מול חמאס נמשך. מוקדם יותר היום, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל על מצב המשא ומתן מול חמאס והשיב: "הצוות שלי בדיוק המריא, יש סיכוי אמיתי לשחרור החטופים ולשלום במזרח התיכון".

עוד אמר הנשיא האמריקני: "נתניהו היה חיובי ביחס לעסקה, כל המדינות העוסקות בזה היו חיוביות, זו עסקה שכולם באו יחד וישראל הייתה נהדרת".

בנוסף הוא הדגיש כי "זה מעבר לעזה, נשיא טורקיה ארדואן דוחף מאוד לעסקה הזו, לחמאס יש הרבה כבוד אליו, לקטאר, לאיחוד האמירויות", הדגיש. וחשף פרט מידע מעניין: "יש לנו איתות חזק מאיראן שרוצה שהעניין הזה יסתיים".

הנשיא האמריקני התייחס למאבק להחזרת החטופים בציבור הישראלי ואמר כי היה עם משפחות חטופים רבים בחדר הסגלגל. "המשפחות שמחות כל כך, הן לא יכולות לנשום, זה עצוב כי יש לך חטופים חיים וחללים, הם רוצים את הגופות חזרה. יש לנו צוות נהדר שעובד על זה, סטיב וויטקוף, ג'ארד על זה,

עם ישראל רוצה את העסקה, והמשפחות רוצות, חמאס עכשיו אוכל לומר שהם היו "בסדר" נקווה שכך הם יהיו, יש סיכויים טובים לעסקה", הדגיש טראמפ.