יובל רפאל לא עוצרת: חמישה חודשים אחרי שכבשה את אירופה עם "New Day Will Rise", היא משיקה את מופע הלהקה החדש שלה באמפי תל אביב ומספרת לסרוגים על הדרך קדימה

רק לפני כמה חודשים היא גרמה לכל אירופה לעמוד ולמחוא כפיים עם "New Day Will Rise", ועכשיו – יובל רפאל כבר על הבמה הבאה שלה.

אמש (מוצ"ש) יובל רפאל עלתה לבמה באמפי תל אביב והשיקה את מופע הלהקה החדש שלה, כחלק מה-EP החדש "22:22". לצד להקת הנגנים, בניצוחו של המפיק עמוס בן דוד שמלווה אותה עוד מימי "הכוכב הבא", רפאל סיפקה ערב מוזיקלי עוצמתי, כן ובלתי נשכח.

יובל רפאל שרה New day will rise. (באדיבות יח"צ סרוגים)

רגעים גדולים על הבמה

במופע ביצעה יובל לראשונה את השירים החדשים מאלבום ה-EP, ביניהם גם שיר הנושא של Amber Sky – מתוך הסדרה "שחר אדום" של yes, שנמכרה ל-HBO ותשודר בקרוב ברחבי העולם. רגע השיא הגיע כשהזמינה לבמה את נטע ברזילי, זוכת האירוויזיון 2018, שאותה הגדירה "השראה גדולה וכתף תומכת לאורך הדרך". השתיים ביצעו יחד את הלהיט של נטע "אפס מאמץ" – בביצוע נשי עוצמתי שגרף תשואות מהקהל.

יובל רפאל ונטע ברזילי. (באדיבות יח"צ יובל רפאל)

דואט זוגי מרגש

בהמשך הערב הצטרף לבמה גם עידו מלכה, בן זוגה של יובל, אותו הכירה בעונה של הכוכב הבא לאירוויזיון. השניים ביצעו יחד את הדואט "Die With a Smile", אותו שרו לראשונה בתוכנית – וגרמו לקהל כולו להצטרף.

יובל רפאל ועידו מלכה. (באדיבות יח"צ יובל רפאל)

ממשיכה לרוץ קדימה

רפאל, שהגיעה למקום השני באירוויזיון עם השיר "New Day Will Rise", מוכיחה שאפשר להמשיך לנוע קדימה בקצב מסחרר. בתוך פחות מחצי שנה – היא כבר עם אלבום, מופע וחשיפה בינלאומית.

בראיון לסרוגים היא מספרת על הדרך המהירה שעברה מאז אותה במה אירופית ועד לערב באמפי: "האירוויזיון הייתה חוויה מטורפת – אחת מנקודות הדרך הכי משמעותיות בחיים שלי", אומרת רפאל. "אבל המטרה היא להמשיך – ליצור מוזיקה, להופיע, לחיות את זה עד הסוף. אני רוצה לעסוק בזה כל חיי."