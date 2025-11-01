השר לביטחון לאומי תקף את העיתונאי נדב אייל על כתבה בה נטען כי סירב לבקשת שב"כ שתוביל להפסקת ההתעללות בחטופים שהיו בידי חמאס באותה העת

לאחר שפרסם כתבה על סירובו של השר בן גביר לפניית השב"כ שיודיע כי הטיפול במחבלים בבתי הכלא עומד על פי הדין הבינלאומי תוקף בן גביר את העיתונאי נדב אייל.

"קבלו את התרעלן נדב אייל בשירות קמפיין החמאס." כתב בן גביר בפוסט שעלה לרשת X.

"הוא לא אומר מילה על סבל החטופים בגלל הדלפת סרטון האונס המפוברק, הוא עסוק רק בקמפיין נגד המהפכה שעשיתי בבתי הכלא."

"לא יעזור להם! אני גאה בהרעת תנאי המחבלים, ובפרסום שהביא להרתעה ולירידה בפיגועים! חבל להם על המאמץ, תנאי המחבלים לא יחזרו – הדרך לגרדום לא תעבור במלון."

בכתבה שפרסם אייל ב-ynet נטען כי השב"כ פנה לשר בן גביר בבקשה שיפרסם סרטון בו יבהיר כי ישראל נוהגת באסירים הפלסטיניים על פי החוק הישראלי והדין הבינלאומי, זאת בכדי למנוע התעללות בחטופים שהיו באותה העת בידי חמאס. על פי האמור בכתבה – בן גביר סירב.