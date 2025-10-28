הוא נולד כרעיון למצרים, כמעט טבע בדרך לאמריקה, והפך לסמל של עולם שלם – 10 עובדות שלא תאמינו על הפסל הכי מטורף בעולם

הוא עומד כבר כמעט 140 שנה, שוקל מאות טונות, וממשיך לסמל את אחד הערכים החשובים ביותר – החירות. לכבוד היום שבו נחנך פסל החירות, ריכזנו לכם את 10 העובדות הכי מסקרנות על ה"גבירה הירוקה" של ניו יורק.

1. בכלל תוכנן למצרים

הפסל נולד בכלל כרעיון להציב משואה ענקית בכניסה לתעלת סואץ. הפסל הצרפתי פרדריק אוגוסט ברתולדי הציע את הפרויקט לח'דיו של מצרים – אך זה נדחה מטעמי תקציב.

2. מתנה מצרפת לאמריקה

הפסל הוענק לארצות הברית במתנה מהעם הצרפתי, כסמל לחברות בין העמים ולחירות אחרי המהפכה האמריקנית. מאחורי היוזמה עמד ההוגה הצרפתי אדואר דה-לבוליי, שקיווה שגם צרפת תאמץ ערכים דמוקרטיים דומים.

3. כשאמא הופכת לאלת החירות

יש מי שטוענים שברתולדי שאב השראה מהאישה הקרובה אליו ביותר – אמו. הוא השתמש בתווי פניה כשעיצב את "אלת החירות", וכך הפכה דמות האם שלו לסמל עולמי של חופש.

4. לא רק מגדל: אייפל תכנן גם את פסל החירות

מי שתכנן את שלד הפלדה שעליו נשען הפסל הוא לא אחר מאשר גוסטב אייפל, האיש מאחורי מגדל אייפל בפריז.

5. מאיפה כל הכסף?

הבסיס שעליו עומד הפסל נבנה מכספי תרומות של אזרחי ארה"ב. איל העיתונות ג'וזף פוליצר הבטיח לפרסם בעיתון שלו את שמות כל התורמים – וכך גייס מעל 100 אלף דולר (שווי של יותר מ-3 מיליון כיום).

6. הפסל כמעט טבע

כשהפסל הושלם בצרפת הוא פורק ל-350 חלקים, נארז בארגזים ונשלח באונייה בשם Isere לניו יורק. הספינה כמעט טבעה בסערה בדרך – אבל לבסוף הגיעה בשלום.

7. "הביאו אליי את ההמונים היגעים"

בבסיס הפסל מוצב לוח עם השיר של המשוררת היהודייה-אמריקנית אמה לזרוס – "הקולוסוס החדש", שנכתב ב-1883 ומסמל את פתיחת השערים למהגרים שבאו לאמריקה.

8. הלפיד שנשאר סגור

במהלך מלחמת העולם הראשונה אירעה התפוצצות עזה ליד הפסל (פיצוץ "Black Tom") שפגעה בלפיד והרסה חלק ממנו. מאז שנת 1916 הלפיד נשאר סגור לציבור – ועד היום אף אחד לא מורשה להיכנס אליו.

9. שבעה קוצים – שבע יבשות

הכתר שעל ראשה של "אלת החירות" כולל שבעה קוצים, המייצגים את שבע היבשות ושבעת האוקיינוסים – כסמל לכך שהחירות שייכת לכל אדם באשר הוא.

10. עוצמה בגובה 93 מטרים

גובהו הכולל של הפסל, מהקרקע ועד קצה הלפיד, הוא כמעט 93 מטרים, ומשקלו כ-225 טונות. כדי להגיע עד הכתר תצטרכו לטפס 354 מדרגות.