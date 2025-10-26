מאות תושבי כפר סבא קיבלו את פניו של שורד השבי אביתר דוד, חזר משבי ארגון הטרור חמאס וחזר היום לביתו בעיר. צפו בתמונות ובסרטונים המרגשים

מאות תושבי כפר סבא קיבלו היום (ראשון) את פניו של שורד השבי אביתר דוד, חזר משבי ארגון הטרור חמאס וחזר היום לביתו בעיר. ראש העיר, רפי סער: "זהו יום שממלא את הלב באור ובתקווה. אביתר היקר עבר דרך ארוכה וקשה וחזר סוף-סוף הביתה. אנו מחבקים אותו ואת משפחתו באהבה גדולה"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אביתר דוד סרטון | צילום: מייקל כץ עיירית כפר סבא

מאות רבות של תושבות ותושבי העיר הגיעו היום לקבל את פניו של אביתר דוד , בן העיר, ששב לביתו בכפר סבא, לאחר למעלה משנתיים בשבי החמאס. אביתר, שנחטף ממסיבת הנובה יחד עם חברו בן העיר גיא גלבוע דלאל, שב היום לביתו בכפר סבא, לאחר שטופל בבית החולים בילינסון מאז ששוחרר מהשבי. רחוב מגוריו בעיר התמלא בדגלי ישראל, שלטים וברכות חמות – ובדמעות התרגשות של שכנים, חברים ותושבים מכל רחבי כפר סבא, שבאו לחבק ולהביע אהבה ותמיכה.

עוד באותו נושא תיעוד מרגש: שורד השבי האחרון סגר את מחלקת השבים בבית החולים 15:57 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ראש העיר, רפי סער: "היום הוא יום של שמחה גדולה. כולנו מקבלים באהבה את אביתר היקר, שש היום הביתה, מודים על שובו ומחבקים אותו ואת בני משפחתו. אביתר שרד את התופת וזהו רגע שממלא את הלב באור ובתקווה. לצד ההתרגשות, ליבנו ממשיך להתפלל לשובם של עוז דניאל והדר גולדין, ולשובם של כל החטופים החללים ונמשיך לעמוד לצד משפחותיהם. לא ננוח ולא נשקוט – עד שכולם יהיו שוב בבית."