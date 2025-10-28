עוברי אורח המומים הזעיקו מיד משטרה ושירותי חירום, תוך שהם צועקים על התוקף שברח מהמקום במהירות. גליקשטיין, מדמם ומזועזע, הצליח להיכנס למסעדה לפני שפונה לבית חולים סמוך לטיפול. החשוד עדיין חופשי, והמשטרה ממשיכה בחיפושים אחריו.

לאחר האירוע ובעקבות גילוי האנטישמיות הקשה אופיר אקוניס הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק דיבר עם גליקשטיין ואשתו ריבי. הוא איחל לו רפואה שלמה ואמר כי התקיפה היא תוצאה ישירה של ההסתה היומיומית בכל העולם, וגם בארה"ב, נגד יהודים ונגד ישראל.

מדבריו: "שקרים, אלימות מילולית, קריאות לבצע עוד טבח 7 באוקטובר ועלילות דם שמופצות ללא שום הגבלה, כמו עלילת הדם השקרית בעזה משפיעות על רבים, שחלקם לא מהססים לתקוף פיזית. קורא לכל מנהיגי הציבור בארה"ב, ברמה הארצית והמקומית, לגנות מיד ובכל תוקף את התקיפה הזאת ואת הקריאות לאלימות דוגמת 'אינתיפדה גלובלית".