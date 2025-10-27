מועדון הפאר הודיע על פיטורי המאמן איגור טודור אחרי שמונה משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון. הקבוצה נמצאת במקום ה-8 עם 12 נקודות מתוך 24

מועדון הפאר יובנטוס הודיע היום (שני) על פיטורי המאמן איגור טודור אחרי שמונה משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון. הקבוצה נמצאת במקום השמיני עם 12 נקודות מתוך 24.

מי שיחליף את המאמן באופן זמני הוא מאסימו בראמבילה, שמאמן את הקבוצה עד גיל 23 של המועדון בליגה השלישית. יובנטוס שלטו ללא עוררין בעשור הקודם באיטליה עם שמונה אליפויות רצופות, אך זכה באליפות אחד בלבד מאז 2019.

אמש הפסידה הגברת הזקנה 0:1 ללאציו במה שחתם את גורלו של טודור. הניצחון האחרון של יובנטוס היה ב-13 בספטמבר והושג דווקא מול אינטר במשחק דרמטי במיוחד.

אל אותו משחק יובנטוס הגיעה מושלמת ויצאה עם ידה על העליונה אחרי שבעה שערים, כששני אחים מבקיעים אחד לכל קבוצה. הקבוצה חשבה שהיא בדרך לצמרת אך מאז נתקעה ולא הצליחה לנצח.