אלפים ליוו למנוחות את החלל החטוף יוסי שרעבי בקיבוץ בארי. נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד: "מכל חבריך שמעתי שוב ושוב איזה דמות מופלאה איבדנו". האלמנה נפרדה בדמעות: "נתת לי חיים, הצלת אותי"

שבועיים אחרי שגופתו הושבה משבי החמאס בעזה, החלל החטוף יוסי שרעבי ז"ל הובא למנוחות היום (שני) ת בבית העלמין בקיבוץ בארי. מסע ההלוויה יצא מראשון לציון ועבר דרך מחלף יבנה וצד מרדכי, כשאלפי בני אדם התכנסו בצד הדרך עם דגלי ישראל כדי לחלוק לו כבוד אחרון.

הרצוג: "סליחה שלא הצלחנו להציל אותך"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד את מותו: "אנחנו מלווים אותך, סוף סוף, למנוחת עולמים באדמה שכל כך אהבת. לא זכיתי להכיר אותך, אבל הכרתי את נירה שנלחמה כל העת על שובך. מכל חבריך שמעתי שוב ושוב איזה דמות מופלאה איבדנו, בעל לב חם ורחב, אבא נהדר וזוג אוהב, בן נפלא, חבר אמת, חפץ חיים ואוהב חיים".

"משפחת שרעבי האהובה והיקרה, כל אוהביו של יוסי – מה נאמר לכם ומה ננחם?" הוסיף. "כל כך הרבה אבד לכם באותו יום נורא. כל כך הרבה אהובים, צלקות שבי, אבל עד אינסוף. חסרונו של יוסי מורגש בכל צד וצד, ומצטרף לכאב של כל אחד מבארי על הקהילה השלמה והאיתנה שספגה מכה קשה כל כך. כנשיא מדינת ישראל, בשם העם כולו, אני מבקש ממך יוסי, מכם משפחת שרעבי ומקיבוץ בארי כולו – סליחה ומחילה. סליחה שלא הצלחנו להציל אותך קודם, סליחה שלא הגנו עליכם באותו יום ארור וסליחה שלקח כל כך הרבה זמן להשיב אותו אל מולדתו".

"ידי מפלצות אדם עוללו עלינו את האסון הזה, שבבוקר אחד טבחו, שרפו, עינו וחטפו – והפכו עלינו את עולמינו. אבל מול החושך הזה התגלו אלפי אורות זורחים" סיכם. "הם התגלו כאן בקיבוץ בארי, שתמיד הערצתי – כי תמיד ראיתי בכם שליחי ערך ההתיישבות והציונות. המסע המרשים שלכם לריפוי ושיקום הם מגדלור של ממש עבורנו. ברגע הכואב הזה אני אומר לכם – תודה לכם, ותודה עליכם".

נירה שרעבי: "היית לנו מגן אנושי, היום אתה חסר לי כל כך"

נירה שרעבי, אלמנתו של יוסי, נפרדה מבעלה בדמעות: "אני עומדת היום במקום שמתחיל מהסוף. שנתיים שאני לא נושמת, שאני זועקת בתוך הלב ושואלת למה, כואבת אותך כאב של מלאכים. באיזה עולם בנות צריכות לקבור את האבא שלהם? באיזה עולם אישה צריכה לקבור את אהוב ליבה כשיש עוד זמן להספיק?".

"לא הצלחתי להבין איך יכול להיות אדם עם לב טוב כל כך. עם השנים הבנתי שנועדנו זה לזו – זה לא קלישאה, זה הדבר האמיתי. חיכינו לפנסיה שלנו, השארנו הרבה תכניות ויש הרבה שאלות. התכניות הללו לא יקרו. אני הולכת לישון לבד, מתעוררת לבד ומחפשת את ידיך החמות. היית לנו מגן אנושי, והיום אתה חסר לי כל כך. נתת לי חיים, הצלת אותי. כבר שנתיים שאני פוחדת ללכת לישון כי אתה לא שם. אני נושמת אותך מהרגע שאני פותחת עיניים ועד הלילה".

"אני יודעת שזה הרגע שאני צריכה להתחיל לשחרר, ואני שואלת איך להתחיל להשלים את החלל הזה? איך להשלים את עצמי מחדש?" נפרדה בעצב. "אני רואה את הבנות שלי, ורואה בהן אותך – וכולן משלימות אותך, שחסר לי כל כך. אני מבטיחה לך יוסי, שתמיד אהיה פה עבור אמא שלך. אני יודעת שאם היית פה, היית אומר לי שצריך להמשיך קדימה, שאתן לעצמי מרחב להתחיל שוב לנשום. אני גם יודעת שאתה מסתכל עלינו ושומר עלינו מלמעלה. אני סומכת תמיד שעזרי יבוא ממך".

אלי שרעבי: "הלב שלנו שבור, אבל הראש מורם"

שורד השבי אלי שרעבי הספיד את אחיו גם כן בהלוויה. "היום, אחרי יותר משנתיים של המתנה, של חרדה, של חוסר ודאות, אנחנו סוף סוף זוכים לקבור אותך כאן בבית. באדמת בארי" אמר. "זה לא הסוף שייחלנו לו, אבל זו התחלה של צדק מאוחר".

"יוסי, אתה היית יותר מאח, היית עוגן" הוסיף. "אדם של לב ענק, של מסירות שקטה, איש משפחה. אבא לשלוש בנות, שתמיד היה שם, עם מילה טובה, עם חיוך, עם לב רחב. לא חיפשת כותרות, רק להיות טוב. והיית טוב, הכי טוב. היום אנחנו נפרדים. היום אנחנו אומרים לך תודה. על החיים שהובלת. על הדוגמה שהיית. על האהבה שהשארת בנו, גם כשאתה לא פה. יוסי, אחי היקר, הלב שלנו שבור, אבל הראש מורם".