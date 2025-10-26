הנבדל הומצא לפני השוער, ומתי נאסר להחזיק את הכדור ביידים? לפני 162 נוסדה ההתאחדות הראשונה בעולם, איך הומצאו החוקים?

הכדורגל האנגלי הוא בשנים האחרונות הכדורגל הטוב בעולם ללא עוררין. הפריימירליג בעיקר בזכות הכסף הגדול נחשבת לליגה הטובה בעולם, ומייצרת דרמותת מדהימות כל שבוע. הכדורגל האנגלי אוהב לקרוא לעצמו מולדת הכדורגל, ואפשר להתווכח על הנושא. אבל מה שבטוח שבנוגע למיסוד הכדורגל אנגליה תמיד היא הראשונה, היום לפני 162 שנה נוסדה התאחדות הכדורגל הראשונה בעולם.

האירוע הזה השפיע אולי יותר מכל דבר אחר על התעצבות הכדורגל המודרני. ההתאחדות האנגלית שהייתה הראשונה בעולם הייתה חלק משמעותי בעיצוב החוקה הנוכחית. גם בשנים שלפני הקמת ההתאחדות היו היו ניסיונות לקביעת חוקה למשחק שכבר אז התפשט בכל מקום, הרבה בגלל הפשטות שלו. בשביל לשחק כדורגל לא צריך יותר משני אבנים ומספר סמרטוטים. החוקים הראשונים בכלל נקבעו בבית ספר רוגבי, שאז לא היה הבדל גדול בינו לבין כדורגל.

ב-1848, נקבעו חוקים באוניברסיטת קיימברידג'. הם לא פורסמו מחוץ לה ורבים מהם אבדו. עשור מאוחר יותר מועדון הכדורגל שפילד קבע חוקים למשחק. עליהם התבסס בין היתר אבנעזר קוב מורלי שכתב את החוקים להתאחדות. החוקים היו שונים מהמשחק של ימינו, אבל ההבדל מהרוגבי כבר ניכר.

מה קדם למה? הנבדל או השוער?

רק ב-1866 נאסר על שחקנים לתפוס את הכדור בידיים, יחד עם המצאת הנבדל, כשעמדת השוער הומצאה רק ב-1871,כשבאותה שנה נוסד גם הגביע האנגלי, הגביע. הגבלת המשחק ל-90 דקות התרחש רק ב-1877. במשך 22 שנים אסרה ההתאחדות על הקמת קבוצות מקצועניות. והליגה עצמה נפתחה רק ב-1888. שלוש שנים מאוחר יותר.

האנגלים הקדימו בצורה משמעותית את כל העולם כשההתאחדות הכדורגל באיטליה הוקמה יותר מארבעים שנה אחר כך ב-1898 יחד עם הליגה עצמה, ספרד הוקמה יותר מחמישים שנה אחר כך ב-1909, והליגה עצמה נפתחה רק ב-1929, הליגה הצרפתית נפתחה שלוש שנים מאוחר יותר. ההתאחדות לכדורגל בארץ הקודש הוקמה ב-1928, תחת השם התאחדות ארץ ישראלית למשחק כדור רגל, העונה הראשונה שוחקה ב-1931.

פיפ"א התאחדות הכדורגל העולמית הוקמה רק ב-1904, ואימצה את חוקי הכדורגל שיצרה ההתאחדות האנגלית, החוקים השתנו עוד מספר פעמים, כשאפילו חוק הנבדל בדרך לשינוי אבל הניצנים נזרעו שם ב-26 אוקטובר 1863.