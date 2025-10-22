אל תיבת נח בערבה: גלו את קסמה של הערבה התיכונה – תיבת נח, חוות האנטילופות ונווה מדבר של שלווה ונופים עוצרי נשימה לכל המשפחה

"סוד יופיו של המדבר, שהוא צופן אי שם בחובו מקור מים חיים" ("הנסיך הקטן"). בשבוע של פרשת נח, תיבתו ובעלי החיים שהיו סביבו ואיתו, ירדנו למדבר. אין כמו תיאור קסום זה על יופיו של המדבר כדי לתאר טיול בערבה התיכונה. אין זה טיול בדרך לאילת. הוא אפשרי, אבל למה למהר כשיש כזו שלווה, רוגע ושלל אפשרויות באזור הנפלא הזה.

הערבה התיכונה: נווה מדבר ייחודי

הערבה כולה הינה חבל ארץ המשתרע לאורך כ-200 ק"מ מים המלח בצפון ועד מפרץ אילת. משני עבריה תוחמים אותה רכסי הרים – במזרח הרי אדום ובמערב הרי הנגב והרי אילת. בהיותה אזור נמוך ביותר, הופך מיקומה לאזור מדברי צחיח וחם מאוד בעונת הקיץ (אחד המדבריות החמים בעולם), אך נעים לטיול בתקופה זו של השנה.

שבעת יישובי הערבה התיכונה (6 חקלאיים ומרכז אזורי כפרי השייכים למועצה האזורית ערבה תיכונה), נשענים על אותם מים המצויים בשפע בעומק חולות הערבה. באזור הערבה התיכונה, ישנן כמויות מרשימות של מים מליחים, ברמות מליחות שונות ובעומקים משתנים תחת הקרקע. מושבי האזור מנצלים את המים המליחים הללו באופן מקצועי לשימוש חקלאי וכך הוקמו יישובים בערבה, המהווים את פאר החקלאות הישראלית.

הנכנס בשערי המושבים הוותיקים עין יהב או חצבה, עשוי לטעות ולחשוב שהוא מצוי בתוככי גן טרופי ענק וירוק – שפע הירק מנקר עיניים, על רקע צבעה החום-צהבהב של הערבה. הבסיס החקלאי העשיר והאיכותי היווה מצע מצוין לקפיצת דרך מחשבתית, שעשו רבים ממתיישבי האזור לכיוון התיירות.

היסטוריה עתיקה ודרך הבשמים

כבר בתקופות קדומות, הכירו בני האדם את סודות האזור. במרחב זה, חיו בני עמים שונים בתקופת המקרא – המדיינים, צאצאי אברהם אבינו ואשתו קטורה (בראשית פרק כ"ה, א), האדומים, מצאצאי עשיו אחי יעקב (בראשית, פרק ל"ו), האמורים והעמלקים, שנלחמו באזור בתקופות שונות, וכמובן – בני שבט יהודה ושמעון, שהגבול הדרומי של נחלתם הוצב בערבה אל מול אדום.

בתקופה מאוחרת יותר, חצתה את הערבה (באזור מושב צופר של היום) דרך בינלאומית עתיקה ורבת חשיבות כלכלית – דרך הבשמים הנבטית. הנבטים הובילו את שרף עצי המור והלבונה (ניתן לראותם בחאן הבשמים), קטורת ובשמים נוספים. שרידי תחנות הדרכים של הנבטים והרומאים פזורים לאורך הדרך כולה, ובמואה, שליד מושב צופר, ניתן לשחזר את אורח חיי שיירות הסוחרים הנבטים.

חוויות תיירותיות בערבה

טיול לאזור מזכה את המטייל בו ברוגע אין-סופי, במרחבים הנשקפים לכל עבר, באנשים מסבירי פנים ובשפע אתרי תיירות מרתקים ומעניינים ומעל לכל, כמעט ללא עלות. שפע של חדרי אירוח ברמות שונות, מסעדות טובות, טיולי חמורים וגמלים, שפע של טיולי טבע, מדריכי מדבר מקצועיים שנושמים וחיים את השטח ועוד שפע של חוויות.

האזור, שבקיץ צחיח וחם באורח קיצוני, מהווה מרחב מושלם לטיולים במהלך החורף. עם שפע ההמלצות החמות, אותם חווינו גם אנו, נצא למסע.

תיבת נח וחוות האנטילופות

חוות האנטילופות בערבה התיכונה, סמוך לעין יהב, היא חווה של בעלי חיים ייחודיים. בשטח של 740 דונם, 250 חיות יפהפיות מסוגים שונים מהלכות בשלווה ובחופשיות: אנטילופות – קודו, בלסבוק, אמפלה, ספרינגבוק, קובוס, גנו, דישונים, אילנדים, ראמים וגם יעלים, איילים, כבשים, עזים וערודים נדירים.

זהו סיור ספארי בשטח הפתוח, לצפייה מקרוב בחיות המסתובבות ללא פחד. הנסיעה מתנהלת על כביש עפר נח, בין העדרים השונים עם התעכבויות והסברים על המינים השונים. החיות הפזורות בשטח, אשר התרגלו למכוניות ולמבטים הננעצים בהן, מתבוננות אף הן במכוניות החולפות.

במקום מבנה דמוי תיבת נח ובה בעלי חיים נוספים: סוריקטות, שפני סלע, ארנבות, עזים, כבשים, מיני עופות, ציפורים ותוכים. באקווריומים גדולים אפשר לצפות בסוגי סרטנים שגדלים שם לצורך ריפוי בשיתוף בית החולים איכילוב. במתקן מיוחד הופכים שלשולים אדומים שאריות מזון לרקבובית (הומוס). לרשות הילדים ולצעירים בנפשם פינת ליטוף מקסימה.

בביקור ב"תיבת נח" תפגשו בסרטן הכחול – מכונת הסידן המשוכללת בטבע, ההשראה שלנו לפיתוח הסידן האמורפי. בהמשך הסיור תפגשו חוטמנים, צבי ענק, איגואנות, תוכים, ציפורי שיר ועוד.

גבעת חצבה: טיול טבע לכל המשפחה

מכאן יצאנו ל"גבעת חצבה". מסלול טבעתי לכל המשפחה במסלול אדום ושחור עד לפסגת הגבעה, שממנה נשקפים הרי אדום, המכתש הקטן ואזורי ההתיישבות באזור. תחילת המסלול סמוך לחוות התנינים לפי השילוט האדום על עמוד החשמל. אורך המסלול כשעה והוא מתאים לכולם.

פארק ספיר: פנינה ירוקה בערבה

זהו אגם מים, שסביבו דשא, צמחי סוף, עצי תמר, עצי באובב, פינות ישיבה עטופות בשיחי בוגנוויליה, ברווזים שטים במים היונקים ממים מהמעיין הסמוך, וכל זאת ללא תשלום. שעות בין הערביים, כשהרי אדום משנים את גוניהם, הם הרגעים הקסומים ביותר של המקום.

הפארק קרוי על שם פנחס ספיר ז"ל, שהיה שר האוצר וחבר כנסת ישראל, ופעל רבות למען פיתוח הנגב.

עיר אובות – תמר המקראית

במקום קיים אתר חפירות ארכיאולוגיות שבו התגלו שרידים מימי שלמה המלך, הנבטים, האדומים והרומאים. יש המעריכים כי במקום זה שכנה העיר "תמר" שהוזכרה בספר יחזקאל. במרומי המצודה, עץ שיזף בן כאלף שנה, הנחשב לקשיש בעצי ארצנו. שרידי מצודת הדרכים שבסמוך מלמדים שנבנתה בימי שלמה המלך, וכי לימים השתמשו בה גם מלכי בית חשמונאי והיא מאששת את זיהויה עם תמר המקראית. במקום שילוט נוח, או שניתן להיעזר במדריכים המקומיים בתיאום מראש.

סיכום: שלווה מדברית וחוויות בלתי נשכחות

השלווה והרוגע עשו את שלהם. עכשיו תחליטו אתם: או יורדים דרומה לאילת (בדיוק 130 ק"מ – כשעה וחצי), או לבאר שבע (בדיוק 130 ק"מ – כשעה וחצי). דיוק כזה יש רק במדבר. אגב, כל האתרים נמצאים בין הק"מ ה-160 לק"מ ה-132 מאילת.