שינוי השעה נראה כמו פרט טכני בלוח השנה, אבל בארצות הברית הוא הסתיים במעצר שווא דרמטי של תלמיד תיכון – רק מפני שמערכת בית הספר לא עודכנה בזמן

בסוף השבוע הבא תעבור ישראל לשעון חורף, רגע שנדמה לרובנו כעניין סמנטי בלבד. אבל בעולם כבר נרשמו מקרים שבהם שינוי של שעה אחת בלבד הוביל לשיבושים חמורים ואפילו לעוול של ממש.

אחד הסיפורים המדהימים נחשף בארצות הברית בשנת 2007, כשהסתבר שטעות קטנה במעבר לשעון קיץ גרמה למעצר שווא מתוקשר של נער תיכון.

הכול החל כאשר בית ספר בפנסילבניה קיבל שיחת טלפון מאיימת שגרמה להזעקת המשטרה. דקות לאחר מכן התקבלה שיחה נוספת ממספרו של תלמיד בית הספר. לפי רישום מערכת ה-Caller ID – השיחה מהמספר שלו התקבלה לאחר האיום, מה שגרם לחשוד בו כמי שיזם או היה מעורב באירוע.

הנער נעצר ונכלא למשך 12 ימים, נחקר והושפל בפני חבריו ומוריו – למרות שטען שוב ושוב כי אין לו קשר לאיום.

רק לאחר כשבועיים, כשהתביעה ביקשה לאמת את זמני השיחות, התבררה האמת: מערכת הזיהוי הטלפוני של בית הספר לא עודכנה למעבר לשעון קיץ. המשמעות – כל השיחות נרשמו שעה אחת מאחור, והשיחה מהטלפון של התלמיד למעשה התבצעה לפני האיום, ולא אחריו.

הפרשה, שתועדה באתרי החדשות וברשת, גרמה לסערה ציבורית בארה"ב. משפחתו של התלמיד הגישה תביעה נגד בית הספר והרשויות המקומיות בגין רשלנות, עוגמת נפש ופגיעה בשם הטוב.

המקרה הזה הפך לסמל עולמי לאופן שבו פעולה פשוטה – הזזת מחוג אחד בשעון – עלולה להוביל לתוצאה טרגית. לקראת המעבר לשעון חורף בישראל, אולי כדאי לזכור שגם שינוי קטן בזמן עלול לשנות גורלות שלמים.