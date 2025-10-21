הוא גדל כילד חרדי בירושלים, נחשף לספורט בגיל 8 ומאז לא הפסיק לנתח, לערוך ולרגש. גבריאל היידו, עורך ופרשן בכיר בערוץ הספורט, הוא סיפור בפני עצמו: אינטלקט, רגישות וחתירה בלתי פוסקת אחרי הלב של הספורט. בריאיון ל'הקול בראש' עם אלון סגל הוא חושף את האני מאמין שלו, את עזיבת העולם החרדי ואת הניצוץ שהדליק את התשוקה למקצוע

"אני מעדיף ספורטאי מענף קטן עם סיפור טוב": גבריאל היידו – האיש שמאחורי הסיפורים הגדולים של ערוץ הספורט בראיון מיוחד באולפן.

גבריאל היידו, שם מוכר וידוע בקרב חובבי הספורט בישראל, מגיע השבוע לאולפן 'סרוגים' לריאיון מיוחד במסגרת התוכנית 'הקול בראש' בהגשת אלון סגל. כעורך ופרשן בכיר בערוץ הספורט כבר 18 שנים, היידו הפך לסמל של ספורט איכותי, רגיש ומעמיק, המביא לקדמת הבמה את הסיפור האנושי שמאחורי ההישגים.

אם צפיתם אי פעם בכתבת צבע מרגשת על "הקיץ של דני אבדיה", על סיפורה המפתיע של בני ריינה או על ספורטאי על, ואף ספורטאים פחות מפורסמים – עם עריכה מוזיקלית מדויקת שנוגעת בנשמה – סביר להניח שגבריאל היידו הוא האיש שמאחורי המצלמה והקאטים.

"מעדיף ספורטאי מענף קטן עם סיפור חיים טוב"

בניגוד למגמה המשתלטת של תקשורת ספורט ביקורתית, נושכנית ו"צהובה" יותר, היידו שומר על קו אישי ואנושי. "אני מעדיף ספורטאי מענף קטן עם סיפור חיים טוב על עוד כדורגלן או כדורסלן משעמם", הוא מצהיר. החיבור הזה לסיפורים האמיתיים נובע כנראה מהאינטלקט והתרבות שספג בבית: אביו, שזכה בפרס ישראל כמלחין, העניק לו רקע תרבותי עשיר שבא לידי ביטוי בעומק ובאיכות של יצירותיו העיתונאיות.

היידו, שגדל כילד חרדי בירושלים למשפחה ברוכת ילדים, נחשף לעולם הספורט רק בגיל 8, כאשר הוריו הכניסו טלוויזיה הביתה. "שם נחשפתי למונדיאל בספרד. זה הניצוץ שהדליק את התשוקה למקצוע", הוא מספר.

מהישיבה לאולפן ערוץ הספורט

לאחר עזיבת עולם הדת לטובת העולם החילוני, ומיד לאחר הצבא, היידו התקבל לערוץ הספורט, להפתעתו, ללא ניסיון קודם – ישירות לשולחן מערכת חדשות הספורט. "כנראה שהם קלטו את התשוקה שלי והידע הרחב שלי בספורט. אחרת לא ברור איך קיבלתי ג'וב כזה בכיר ללא ניסיון קודם", הוא אומר.

כיום, היידו הוא גם פרשן בכיר לענייני ספורט אמריקאי, כמו NBA ופוטבול, אך הוא ממעט לשבת באולפן כ"פרצוף" של הערוץ, ומעדיף את עבודת העריכה והיצירה מאחורי הקלעים. "אני מייצג נישה שחלק מחובבי הספורט אוהבים. אני לא בנוי לשבת באולפן להתלהם ולצעוק, זה לא הסגנון שלי", הוא מסביר, תוך שהוא מכבד את הקולגות שלו ואת שיקולי הרייטינג של הערוץ.

עבורנו בסרוגים, הגישה המכבדת של היידו, שמביאה את הפן האישי והרגשי של עולם הספורט, היא מודל לתקשורת ספורט איכותית. אנחנו שמחים לארח איש מקצוע מהזן הזה.