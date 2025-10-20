שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון עצרו תושב פתח תקווה בן 68, שנחשד כי סחר ברכוש עתיק בעל ערך רגשי רב — זוג פמוטים עשויים כסף שנגנבו מדירת קשישה בת 80 בשכונת אפקה בצפון תל אביב.
האירוע החל לפני מספר ימים, כאשר בעלת הדירה דיווחה על פריצה לבית והעלמותם של פמוטים עתיקים ויוקרתיים, בעלי חשיבות סנטימנטלית למשפחה. במהלך החקירה איתרו הבלשים כי הפמוטים הוצעו למכירה ברשתות החברתיות.
בלשי התחנה פעלו באופן סמוי ותיאמו פגישה מבוקרת עם החשוד בביתו. לאחר שהפמוטים זוהו בוודאות כאלו שנגנבו מהדירה, החשוד עוכב לחקירה והפריטים נתפסו.
בעלת הדירה זומנה לתחנה, ואתמול קיבלה לידיה בחזרה את הפמוטים היקרים לליבה, שהושבו בשלמותם. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת.
