כל הכוכבים באגדה אחת: מיקי, מני ממטרה, קוגומלו, רועיקי ומשפחת ספיר יוצאים לדרך עם "מותק מהאגדות" – מופע חנוכה ענק וקסום לציון 15 שנה לפסטיבל

הבוקר (שני) התקיימה ההקראה הראשונה של "מותק מהאגדות", הפקת הדגל של חנוכה.

לאירוע הגיעו כל כוכבי הילדים הגדולים בישראל – מיקי מה נישמיקי, מני ממטרה, קוגומלו, רועיקי מצחיקי ומשפחת ספיר, לצד הבמאי עומר זימרי, המפיקים והצוות היצירתי, שהתכנסו לפתיחת ההפקה החגיגית לקראת החנוכה הקרוב.

הפקה נוצצת לרגל 15 שנה

"מותק מהאגדות" היא ההפקה האהובה מבית היוצר של ה"פסטיגל", שהפכה למסורת חנוכה של ממש. השנה היא תחגוג 15 שנות פעילות במופע ענק שיכלול עשרות שחקנים, רקדנים, תפאורות מרהיבות ואפקטים מיוחדים.

בעלילת המופע, קשת בענן מסתורית מזמינה את החבורה לעזור להחזיר את האורות הקסומים שנעלמו. בכל שלב הם יכנסו לעולמות של אגדות מוכרות, ויתמודדו עם אתגרים בעזרת אומץ, חכמה, שמחה ואהבה – המסרים שמלווים את המותג מאז היווסדו.

אורח מיוחד מהמסך

השנה יתארח על הבמה לראשונה גם המותג הבינלאומי "סמי הכבאי", מהדמויות האהובות בעולם הילדים. יחד עם צוות הכוכבים הישראלים, הוא ייקח חלק במופע סוחף של קצב, ריקוד, שירים מוכרים והמון רגש.

חגיגה של אור, תקווה ואמונה

ההפקה החדשה מבטיחה חוויה מעצימה לכל המשפחה, עם מסר מרגש על כוחם של ערכים, חברות ואמונה בעצמנו. המופע יעלה במהלך חנוכה 2025 ברחבי הארץ, וצפוי להיות אחד מאירועי החג המרכזיים לילדים ולמשפחות.