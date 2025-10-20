השף המוכר אסף גרניט הגיע לבקר את החטופים ששבו הביתה משבי החמאס בבית החולים שיבא, ובישל עבורם ארוחה. צפו במפגש המרגש

השף אסף גרניט בצעד מרגש. השף המוכר הגיע לבית החולים שיבא תל השומר על מנת לבשל ארוחת צהריים מפנקת וטעימה לחטופים שחזרו משבי החמאס ולבני משפחותיהם. הוא נפגש איתם, ישב איתם ושחח עימם. צפו במפגש המרגש של השף עם שורדי השבי אריאל ודוד קוניו.

צפו – השף עם בני משפחת קוניו:

השף אסף גרניט עם משפחת קוניו (צילום יחצ)

השף אסף גרניט הוא גם איש עסקים, שופט בתוכנית "משחקי השף" ואף בעל כוכב מישלן. את כל הרזומה העשיר שלו הוא הביא עימו לבית החולים על מנת לשמח ולפנק את השבויים שחזרו הביתה, אחרי שנתיים קשות שהאוכל לא היה מצוי בסביבתם בשפע.

בסרטון ניתן לראות את השף יחד עם בני משפחת קוניו, משפחתם של דוד ואריאל קוניו, שחזרו אחרי שנתיים ארוכות בשבי, וריגשו מדינה שלימה.