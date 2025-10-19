רגע לפני שחרורם מבית החולים, שורדי השבי דוד ואריאל קוניו פרסמו מסר ראשון לציבור: "המאבק עוד לא נגמר. יש לנו עוד אחים שאנחנו חייבים להחזיר לקבר ישראל"

שבוע אחרי ששוחררו מעזה, שורדי השבי דוד ואריאל קוניו צפויים להשתחרר היום (ראשון) מבית החולים. במסר ראשון שפורסם לקראת חזרתם הביתה, האחים פרסמו מסר לציבור בו קראו להמשיך לפעול לשחרורם של החללים החטופים שנותרו בידי החמאס.

צפו בתיעוד:

"שלום לכל עם ישראל המדהים! שנינו יצאנו לפני מספר ימים מהחושך אל האור. אנחנו יודעים כמה נאבקתם כדי שנחזור הביתה, ואנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מכם שיצאתם מהבית בכל מזג האוויר. ברגעים הכי קשים שם, הרגשנו שאתם נלחמים עלינו. שאתם לא מוותרים!" אמר דוד. "אני לא מאמין שאני אומר את זה אבל החלום שלי התגשם: אני מספר לאמה ויולי כל ערב סיפורים לפני השינה. אני זוכה לחבק שוב את אהבת חיי שרון".

אריאל הוסיף וחיזק את אחיו: "תודה לאבא, אמא, לאחים המדהימים שלנו, וכמובן לארבל אהובתי, שלא הפסקתם לרגע להילחם".

"החיים החדשים שלנו מתחילים עכשיו. היום אנחנו חוזרים הביתה ואנחנו מתרגשים מאוד. אנחנו רק מחכים לחזור סוף סוף לחיים ולהשלים את כל הפערים" אמרו השניים. "הדבר הכי חשוב: אנחנו רוצים להודות לצה׳׳ל, לכוחות הביטחון, למשפחות ששילמו מחיר יקר מנשוא במלחמה הזאת, אנחנו אוהבים את כולכם, לא נשכח אתכם! אתם הגיבורים שלנו!".

בסיכום דבריהם שורדי השבי פנו לציבור: "מילה אחרונה אליכם: המאבק עוד לא נגמר. יש לנו עוד אחים, חלקם חטופי ניר עוז – הקהילה שלנו, שאנחנו חייבים להחזיר לקבר ישראל. אסור לנו לעצור. עד שהחטוף האחרון חוזר אלינו!".