הפסטיבל היהודי-ישראלי 2025 בירושלים מציין עשור ליצירה ולתקווה עם הצגות, פיוטים ומוזיקה ישראלית-יהודית. כל הפרטים

בין התאריכים 23-27 בנובמבר 2025 יפתח בבית מזיא לתיאטרון בירושלים הפסטיבל היהודי-ישראלי לאמנויות הבמה, שחוגג עשור של יצירה תרבותית, השראה ודיאלוג. הפסטיבל, בהפקת קבוצת התיאטרון הירושלמי בניהולה של אסנת גיספאן, מציג תוכנית עשירה הכוללת הצגות תיאטרון, מופעי מוזיקה, פיוטים, וידאו-ארט והפקות מקור ייחודיות, חלקן בבכורה בינלאומית.

השנה, הפסטיבל מתמקד במציאות הישראלית המתאוששת ממלחמה ארוכה, תוך שימת דגש על העורף האזרחי, תקווה ושיח חברתי אמיץ.

עשור של יצירה ודיאלוג תרבותי

הפסטיבל, שנוסד על ידי קבוצת התיאטרון הירושלמי, הפך למסורת תרבותית מרכזית בירושלים. "השנה הוספנו את המילה 'ישראלי' לשם הפסטיבל, כי משהו השתנה בנו", מסבירה אסנת גיספאן, מנכ"לית הקבוצה ויוזמת הפסטיבל. "אנחנו רוצים לתת במה לקולות מגוונים המרכיבים את הפסיפס הישראלי-יהודי, ולעסוק בשאלות של זהות, עבר והווה דרך אמנות בימתית."

התוכנית כוללת מגוון רחב של אירועים: הצגות תיאטרון, מופעי מוזיקה ישראלית, מחזות זמר, וידאו-ארט ועוד, כולם נוצרו מתוך רצון לעורר שיח ולהציג יצירות המשקפות את המציאות הישראלית המורכבת.

הצגות תיאטרון מרכזיות

הפסטיבל מציג מגוון הצגות תיאטרון, רובן בבכורה, העוסקות בנושאים חברתיים, לאומיים ואישיים:

"סוף תרנגול" : קומדיה מוזיקלית קרבית המביאה את סיפורם של אנשי המילואים.

"אודישן משמיים" : מונודרמה מרגשת על מחנך חרדי המתמודד עם בנו שחולם להתגייס לצבא ועם תשוקתו שלו לבמה.

"הפתרון הסופי בהחלט" : סאטירה נוקבת מאת הדר גלרון, המתמודדת עם שאלות הזהות היהודית בעקבות טבח ה-7 באוקטובר.

"הגנן הזבלן" : מופע מוזיקלי משפחתי על עולה חדש המנגן על כלים ממוחזרים בשיתוף הקהל.

"The Final-Final Solution" : בכורה ישראלית להצגה מאסטוניה שזכתה לשבחים בינלאומיים.

"העורף" : דרמה על זוג מבוגרים המנסה לתרום למאמץ הלאומי, אך נתקל בקשיים.

"יומן משא" : דרמה עוצמתית המבוססת על ראיונות עם לוחמים ששבו מהחזית.

"סינמה בלירה": מסע קומי-דרמטי על חיים, ילד בוגר, ואביו שגידל אותו ביפו.

מופעי מוזיקה מרגשים

הפסטיבל מציע חוויות מוזיקליות מגוונות המשלבות מסורת וחדשנות:

"הפרויקט של תמרי" : מופע נעילה מרגש עם 15 מוזיקאים מעוטף עזה, המוקדש לזכרה של תמר קדם סימן-טוב ומשפחתה שנרצחו ב-7 באוקטובר.

"מסעי גאולה" : מחזמר המשלב פיוטים ושירים על חלוצי ציון.

"מזרח ומערב" : ערב פולקלור המשלב שירים מלדינו, תימן, יוון, מרוקו וישראל עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב.

"(לא) שרתי לך ארצי": מסע מוזיקלי עם יורם רותם בעקבות שירים גדולים וסיפוריהם.

וידאו-ארט וחוויות נוספות

לאורך ימי הפסטיבל יוצגו עבודות וידאו-ארט במרחבי התיאטרון, פתוחות לקהל הרחב ללא תשלום. המופעים מתקיימים בבית מזיא לתיאטרון, מסילת ישרים 18, ירושלים, באולמות מונגשים.

מידע וכרטיסים

לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים, היכנסו לאתר קבוצת התיאטרון הירושלמי. הצטרפו לחגיגה תרבותית מלאת משמעות המשלבת עבר, הווה ותקווה לעתיד!