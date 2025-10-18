נתניהו התראיין בתכנית הפטריוטים בערוץ 14 וחשף את הסיבה להקדמת מבצע הביפרים. הוא הוסיף כי המלחמה תסתיים רק לאחר יישום מלא של הסכם דו-שלבי; תקווה לבשורות על חטופים "בשעות הקרובות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב (ש') לערוץ הבית שלו וחשף כי מבצע הביפרים מול חיזבאללה הוקדם בשלושה שבועות.

"קבענו את המלחמה מול חיזבאללה לתאריך מאוחר יותר בשלושה שבועות, אבל חיזבאללה שלח לאיראן כמה ביפרים לבדיקה. ואז הפעלנו מיד את מבצע הביפרים", חשף נתניהו.

לשאלה על סיום המלחמה בעזה ולתנאים הנדרשים לכך, אמר נתניהו כי הלחימה תיעצר רק לאחר השגת יעדים ברורים, תוך כדי שהוא מציין כי המזרח התיכון כבר שונה, אך "יש עוד דברים לעשות".

התנאים לסיום המלחמה הם החזרת כל החטופים, כשהערב הודיע חמאס כי ישחרר עוד 2 חטופים מתוך ה-18 שברשותו. "יתכן מאוד, מקווה שבשעות הקרובות נתבשר על עוד חטופים חללים שיוחזרו", אמר נתניהו.

השלב השני והקריטי להבטחת סיום המלחמה הוא "פירוז חמאס או יותר נכון פירוז הרצועה וקודם לכן פירוק חמאס מנשקו". לדבריו, המלחמה תסתיים רק "כשזה יסתיים וסתיים בהצלחה". נתניהו סיכם את דבריו בנושא ואמר כי הוא מקווה שהדבר יושג "בדרך פשוטה, אבל אם לא בדרך קשה, אז המלחמה" תסתיים.