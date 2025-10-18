אברי גלעד משתף התלבטות אישית לקראת שידור התכנית עם שרקי: האם להמשיך לענוד את סיכת החטופים אחרי שכולם הוחזרו? "לבחור זיכרון או להישאר עם הסמל?

איש התקשורת ומגיש הטלוויזיה, אברי גלעד, שיתף היום התלבטות אישית סביב הסיכה הצהובה שמסמלת את המאבק להשבת החטופים מעזה, וקרא לציבור לחוות דעה בצורה כנה ועניינית.

גלעד, שמגיש את תוכנית הלילה יחד עם יאיר שרקי, כתב: "גם הלילה אגיש עם שרקי את תכניתנו. ויש שאלה – האם לענוד סיכת חטופים?"

בהמשך דבריו הסביר את ההתלבטות: "החטופים החיים חזרו, כולם. החללים שנשארו שם יחזרו לאט, חלקם לא יחזרו כלל, למרבה הצער, מכל מיני סיבות – בין אם בגלל אכזריות החמאס ובין אם בשל חורבן עזה שקבר תחתיו גופות רבות, כולל אלפי עזתים".

לדבריו, השאלה היא פרקטית ואישית, לא פוליטית: "אני שואל שאלה פרקטית. עד מתי לענוד את הסיכה? לנצח? שנים? עוד קצת? להוריד כבר? לעצב סיכה חדשה, למשל סיכת חטופים אבל שחורה?".

יחד עם זאת, הדגיש גלעד כי אין כוונה לשכוח את המשפחות שעדיין מחכות להשבת יקיריהן: "בוודאי שאין לעזוב את המשפחות שמייחלות להביא את אהוביהן לקבר ישראל".

את דבריו חתם בבקשה לציבור: "אני מבקש מכם עצה, לא התפרצות זעם או צדקנות. כמי שיושב מולכם ערב ערב – האם להמשיך לענוד את הסיכה הצהובה, או לזכור את החללים בדרך אחרת?"