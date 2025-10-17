עם סיום המלחמה ושחרור כל החטופים החיים, הקואליציה מציגה התאוששות ומתחזקת ב-4 מנדטים נוספים, בזכות הציונות הדתית | סקר מנדטים

עם סיום המלחמה ושחרור כל החטופים החיים, ניתן לבדוק כיצד סיום המצב הביטחוני, משפיע על המערכת הפוליטית. לפי סקר “מעריב” שפורסם היום (שישי), גוש נתניהו מתחזק בארבעה מנדטים נוספים בזכות מפלגת הציונות הדתית, שעוברת את אחוז החסימה אחרי תקופה ארוכה שראתה אותו רק מלמטה.