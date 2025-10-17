עם סיום המלחמה ושחרור כל החטופים החיים, ניתן לבדוק כיצד סיום המצב הביטחוני, משפיע על המערכת הפוליטית. לפי סקר “מעריב” שפורסם היום (שישי), גוש נתניהו מתחזק בארבעה מנדטים נוספים בזכות מפלגת הציונות הדתית, שעוברת את אחוז החסימה אחרי תקופה ארוכה שראתה אותו רק מלמטה.
כאשר נשאלו כיצד על ישראל לפעול אם חמאס יפר את ההסכם, 45 אחוזים מהמשיבים טענו שיש לחזור ללחימה מלאה עד לחיסול הארגון. בקרב מצביעי הקואליציה שיעור זה מזנק ל־76 אחוזים. עוד 23 אחוזים סבורים שישראל צריכה להסתפק בפעולות ממוקדות בלבד, ו־26 אחוזים מעדיפים לאפשר לארצות הברית ולמדינות המתווכות להסדיר את המצב.
https://www.srugim.co.il/?p=1253526
מפת המנדטים נראית ככה: הליכוד שומר על מעמדו עם 26 מנדטים, מפלגת “בנט 2026” מקבלת 20, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן זוכים ל־11, ישראל ביתנו לתשעה, ש”ס לשמונה, יש עתיד לשבעה, יהדות התורה לשבעה, עוצמה יהודית לשבעה, ישר! של אייזנקוט לשישה, רע”מ לחמישה, מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל לחמישה וחדש־תע”ל בראשות עודה וטיבי לחמישה. הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ’ חוצה את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.
מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן עם 2.6 אחוזים ובל”ד עם 1.9 אחוזים. בחלוקת הגושים, הקואליציה עומדת על 52 מנדטים, גוש האופוזיציה הכולל את בנט, אייזנקוט והנדל עומד על 58, והמפלגות הערביות על 10 מנדטים.
