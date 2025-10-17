שר החוץ בכנס בנאפולי "המתנחלים שיותר מ-99 אחוזים מהם הם האנשים הכי שומרי החוק עלי אדמות, אבל גם החשופים ביותר לפיגועי טרור עלי אדמות"

שר החוץ גדעון סער בכנס MED המתקיים בנאפולי בהובלת שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני, קיים ראיון בפאנל. שם אמר: "המתנחלים, כשאתם יודעים שהמתנחלים, שיותר מ-99 אחוזים מהם הם האנשים הכי שומרי החוק עלי אדמות, אבל גם החשופים ביותר לפיגועי טרור עלי אדמות"

דבריו התייחסו לשאלה על ״אלימות מתנחלים: ״למה את לא מדברת על פיגועי הטרור נגד המתנחלים, כשאתם יודעים שהמתנחלים, שיותר מ-99 אחוזים מהם הם האנשים הכי שומרי החוק עלי אדמות, אבל גם החשופים ביותר לפיגועי טרור עלי אדמות! לא תמצאו אוכלוסייה יותר חשופה לטרור, ובכל זאת את לא מדברת על זה. את מדברת על משהו שבהשוואה לאלימות ולטרור נגד אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון הוא שולי.

כל מי שפועל בניגוד לחוק, כל מי שפוגע ברכוש או בבני אדם – לא משנה אם מדובר בפלסטינים או בישראלים – חייב להיענש על פי החוק. זה עיקרון בסיסי מאוד. אבל אני לא אוהב כאשר המציאות היא מלכתחילה: “אני מאשים אותם”.

למה להאשים אותם? כי מתחת לזה מסתתרת ההנחה הכופרת שיהודים לא יכולים לגור שם. יהודים יכולים לגור ברומא, בבריסל, בפריז, בלונדון. אבל הם לא יכולים לגור בערש האומה היהודית, בארצם התנ״כית, בשילה או בחברון – שם הם לא יכולים לגור. אני לעולם לא אקבל זאת. אנחנו לעולם לא נקבל זאת. זו ארצנו. מעולם לאורך ההיסטוריה היא לא היתה ׳פלסטינית׳״.