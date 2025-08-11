מצטרפת למתקפה המדינית? ר"מ איטליה שוחחה עם אבו מאזן - סרוגים

אבו מאזן (צילום: פלאש 90)

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, שוחחה הערב עם נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), וגינתה בחריפות את המצב ההומניטרי ברצועת עזה ואת התוכניות הישראליות להמשך הלחימה.

מלוני התייחסה במיוחד ל"תוכנית ההשתלטות" שישראל מגבשת לכיבוש הרצועה, והביעה התנגדות נחרצת למהלך. היא ציינה כי ההחרפה במצב ההומניטרי בעזה היא "בלתי ניתנת להצדקה ובלתי מתקבלת על הדעת" והדגישה את הצורך במציאת פתרון שימנע את המשך "סבלם של האזרחים".

ההתבטאות של מלוני מצטרפת לשורת גינויים מצד מנהיגים אירופיים בשבועות האחרונים, המבקרים את מדיניות ישראל ומזהירים מפני השלכותיה המדיניות והבינלאומיות. שיחתה עם אבו מאזן עשויה להתפרש כחלק ממגמה גוברת של לחץ דיפלומטי על ירושלים, מצד מנהיגת הימין האיטלקית.

זאת למרות אי הסכמתה של מלוני להכיר באופן מלא במדינה פלסטינית, כפי שעשו שורה של מדינות מערביות לאחרונה.