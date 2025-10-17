משרד הבריאות עדכן על תן נגוע בכלבת באזור תל אכסנייה של קיבוץ איילת השחר. אדם שנחשף נשלח לטיפול מונע. הציבור מתבקש לבדוק חשיפה ולפנות לגורמים הרלוונטיים

משרד הבריאות פרסם היום (שישי) הודעה רשמית על תן נגוע בכלבת שנמצא באזור מטעי תל אכסנייה של קיבוץ איילת השחר שבגליל העליון. מהודעת המשרד עולה כי אדם אחד נחשף לבעל החיים הנגוע ונשלח לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

המקרה דווח היום, 16 באוקטובר 2025, ובמשרד מבקשים מכל מי שהיה במגע עם התן או עם בעלי חיים משוטטים באזור זה, בין התאריכים 2 באוקטובר ועד היום (כולל), לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בצפת או ללשכה הקרובה למקום מגוריו לצורך הערכת צורך בטיפול מונע.

מספרי הטלפון של לשכת הבריאות בצפת: 04-6994257, 04-6994200 לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע – יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

משרד הבריאות מבקש להדגיש את ההנחיות הבאות:

הורים לילדים – לבדוק האם ילדיהם באו במגע עם בעלי חיים חשודים.

בעלי חיות מחמד – לפנות לווטרינר הרשותי לוודא שהחיסונים בתוקף.

ציבור המטיילים והנופשים באזור – להעביר את המידע על האירוע ולהיות עירניים.

המשרד מזכיר לכל מי שננשך או נשרט מבעל חיים: יש לשטוף מיד את האזור במים זורמים וסבון, לחטא ולפנות ללשכת הבריאות לבדוק צורך בטיפול מונע נגד כלבת.