בכיר חמאס זאהר ג'בארין, קרא לשחרור האסירים והגדיר זאת כחובה; יוסי דגן וישראל גנץ הגיבו בדרישה לפעולה צבאית ביהודה ושומרון, קריאה לתמרון קרקעי ולחיסול תשתיות חמאס ביו"ש

בכיר חמאס ביהודה ושומרון, זאהר ג'בארין, ראש משרד האסירים והשהידים של התנועה, פרסם אמש הצהרה לפיה שחרור האסירים הנותרים הוא "בגדר חובה עלינו" וכי "העבודה לשחרורכם היא התחייבותנו כלפיכם".

דבריו של ג'בארין מהווים קריאה לחמאס יו"ש לצאת לפיגועים ביהודה ושומרון ובערי המרכז, כשהמטרה היא ביצוע טבח נוסח השבעה באוקטובר וחטיפת חיילים לצורך שחרור מחבלים מהכלא הישראלי.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב לפרסום ואמר: "החשיפה המדהימה והמטלטלת מוכיחה שהחמאס מתכנן בסיוע הרשות הפלסטינית פיגועים כאן ביהודה ושומרון ומכאן לכל ערי המרכז, השרון וגוש דן. אני קורא לממשלת ישראל, לראש הממשלה ולשר הביטחון ולפיקוד הבכיר של צה"ל להורות על תמרון קרקעי נחוש למלוק את ראש הנחש. לחסל לחלוטין את חמאס יהודה ושומרון ולחסל את תשתיות הטרור שמגיעות מבית הרשות הפלסטינית. כולם יודעים שהרשות מסיתה, מממנת ומכווינה. זה בידיים שלנו למנוע מעבר של עזתיזציה ליהודה ושומרון לצאת לתמרון ולחסל את האופציה המסכנת את קיומה של מדינת ישראל".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הגיב גם הוא ואמר כי יש לצאת למלחמה בחמאס ביהודה ושומרון ולחסל את מחבלי הארגון. גנץ הוסיף כי "כשהאויב מאיים צריך להאמין לו", והבהיר: "צריך להעביר את צה"ל לפעילות אגרסיבית. לצאת למלחמה על חמאס ביהודה ושומרון ולחסל את ארגון הטרור לפני שיהיה מאוחר מדי. אין הבדל בין חמאס עזה לחמאס יו"ש. לפני שבועות ספורים מצאנו רקטות מכוונות למודיעין לנתניה ולכפר יונה. המחבל הזה מאיים במפורש על מיליוני ישראלים בתל אביב ובראש העין בפתח תקווה ובכפר סבא. אנחנו צריכים לפעול לפני שזה יתפוצץ על כולנו כפי שקרה ב־7 באוקטובר".