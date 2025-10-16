שנה אחרי חיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, בצה"ל פירסמו תיעוד חדש מזירת החיסול שלו וכן מהשמדת המבנה בו אותר ברפיח. צפו

שנה אחרי חיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, דובר צה"ל פרסם הערב (חמישי) תיעוד חדש מזירת החיסול שלו במבנה בשכונת תל סולטאן ברפיח.

צפו בתיעוד:

בצ"הל אמרו כי לאחר חקר ופעילויות נוספות במרחב, כוחות צה״ל השמידו את המבנה בו חוסל יחיא סינוואר מספר ימים לאחר מכן. הכוחות השמידו את המבנים במרחב, בהם נמצאו עשרות פריטי אמל"ח, פירים ובהם היו ההתקלויות עם המחבלים הנוספים.

נזכיר כי חיסול סינוואר, מנהיג ארגון הטרור חמאס, התרחש ב-16 באוקטובר 2024, במהלך מלחמת חרבות ברזל. סינוואר נהרג במסגרת קרב רפיח במחנה תל א-סולטאן כאשר זיהה כוח מחטיבת ביסלמ"ח בפיקוד אוגדת עזה (143) שהוצב בשטח תנועה של שלושה מחבלים חמושים, ירה לעברם והרגם. זהותו של סינוואר אושרה באמצעות בדיקת DNA.

גופתו של סינוואר מוחזקת כיום בידי ישראל, ולא שוחררה במסגרת מתווה טראמפ לשחרור החטופים.